24.38 / 24.60 26.52 / 26.87
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В Киеве для заболевших коронавирусом подготовили шесть больниц: куда повезут зараженных

16:15 27 февраля 2020 277
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве определены шесть больниц, где в случае необходимости готовы принять на карантин и лечение пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19. Больницы выбирались из числа тех, где есть хорошо оснащенное инфекционное отделение. Подготовлены отдельные боксы, куда будут госпитализировать заболевших.

Пациентов с подозрением на коронавирус и с подтвержденным заболеванием готовы принять Александровская больница на Печерске, клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, Соломенский район), больница № 9 (ул. Рижская, Шевченковский район). Также подготовлены места в трех детских медучреждениях: в городской инфекционной (ул. Дегтяревская, Шевченковский район), а также в первой и второй детских больницах (на ул. Богатырской и на ул. Алишера Навои). Об этом сообщает Укринформ.

Пока ни в Киеве, ни в Украине не подтвердились случаи заражения новым вирусом. Тем не менее, в городах на всякий случай готовятся отразить угрозу. 28 февраля в Киеве в Александровской больнице проведут учения для медиков. Врачам проведут тренинг, как действовать при поступлении пациента с опасными симптомами или при подозрении на заражение коронавирусом.

28 февраля также станут известны результаты тестов на коронавирус у персонала медцентра в Новых Санжарах Полтавской области. Анализы людей, эвакуированных из Китая и сейчас находящихся на обсервации в санатории, не подтвердили заражения. Результаты всех 48 тестов отрицательные.

С 24 февраля пограничники проверяют температуру у прибывающих в Украину через пункт пропуска «Тиса». Этот участок границы часто используют украинские трудовые мигранты, возвращающиеся из Италии.

Кроме того, с 27 февраля начались проверки температуры у тех, кто пересекает линию разграничения на Донбассе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталья Королевская

Королевская попала в громкий скандал из-за России (видео)

больница

В Киеве для заболевших коронавирусом подготовили шесть больниц: куда повезут зараженных

Полицейские

В Киеве задержали наглых воров-иностранцев (фото)

Андрей Разин

«Лечиться надо»: между Львом Лещенко и Андреем Разиным разгорелся громкий скандал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер