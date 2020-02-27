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В Киеве для заболевших коронавирусом подготовили шесть больниц: куда повезут зараженных
В Киеве определены шесть больниц, где в случае необходимости готовы принять на карантин и лечение пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19. Больницы выбирались из числа тех, где есть хорошо оснащенное инфекционное отделение. Подготовлены отдельные боксы, куда будут госпитализировать заболевших.
Пациентов с подозрением на коронавирус и с подтвержденным заболеванием готовы принять Александровская больница на Печерске, клиническая больница № 4 (ул. Соломенская, Соломенский район), больница № 9 (ул. Рижская, Шевченковский район). Также подготовлены места в трех детских медучреждениях: в городской инфекционной (ул. Дегтяревская, Шевченковский район), а также в первой и второй детских больницах (на ул. Богатырской и на ул. Алишера Навои). Об этом сообщает Укринформ.
Пока ни в Киеве, ни в Украине не подтвердились случаи заражения новым вирусом. Тем не менее, в городах на всякий случай готовятся отразить угрозу. 28 февраля в Киеве в Александровской больнице проведут учения для медиков. Врачам проведут тренинг, как действовать при поступлении пациента с опасными симптомами или при подозрении на заражение коронавирусом.
28 февраля также станут известны результаты тестов на коронавирус у персонала медцентра в Новых Санжарах Полтавской области. Анализы людей, эвакуированных из Китая и сейчас находящихся на обсервации в санатории, не подтвердили заражения. Результаты всех 48 тестов отрицательные.
С 24 февраля пограничники проверяют температуру у прибывающих в Украину через пункт пропуска «Тиса». Этот участок границы часто используют украинские трудовые мигранты, возвращающиеся из Италии.
Кроме того, с 27 февраля начались проверки температуры у тех, кто пересекает линию разграничения на Донбассе.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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