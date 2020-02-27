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Запуск телеканала для оккупированных территорий откладывается: в Нацсовете назвали причину
Новый телеканал для оккупированных территорий, запуск которого планировался с 1 марта, не сможет начать вещание в указанный день.
Об этом рассказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в комментарии «Детектор медіа».
По словам Костинского, в Нацсовете пока не знают, каким будет новый телеканал.
«Осенью у нас была коммуникация, Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал — пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешения на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался. Даже если фактически он начнет работать, все равно мы будем нуждаться в нескольких неделях на обработку документов и на то, чтобы выдать эти разрешения. Без этих документов он фактически вещать не сможет», — пояснил он.
Сейчас, отметил член Нацсовета, вдоль линии разграничения в Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. На них, в частности, и будет вещать новый канал для временно оккупированных территорий. Он пояснил, что на территорию ОРДЛО и Крыма сигнал пойдет с Волновахи, Горняка, Бахмутовка, Чаплинки, Чонгара и Камышевахи. Для нужд подконтрольных территорий и жителей линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Старобельска и Широкого. В то же время есть небольшая проблема с вещанием на территорию Крыма.
Американские передатчики, по словам Костицкого, сегодня обеспечивают вещание украинских телеканалов прежде всего для юга Херсонской области и части северных районов Крыма.
Для того, чтобы новый телеканал качественно зашел в крымское информационное пространство, Концерн РРТ должен приобрести еще два цифровых передатчика и установить их в Чаплинке и Чонгаре.
«Чем раньше КРРТ это сделает, тем раньше новый украинский телеканал увидят в Крыму», — почеркнул эксперт.
Напомним, 12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание в прямом эфире. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент производства украинских медиагруппы и собственные новости. Позже министр Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях решалась судьба еще одного телеканала, вещающего на оккупированные крымскотатарского ATR, заявлявшего о своем закрытии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ATR продолжит свое вещание, так как жителям аннексированного Крыма нужен объективный источник информации.
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