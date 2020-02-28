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Происшествия

Торговали "смертью" по почте: СБУ "накрыла" подпольные цеха по изготовлению оружия

0:16 28 февраля 2020 24
Оружие
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сотрудники СБУ, ранее ликвидировавшие организованную преступную группировку по «выбиванию долгов», блокировала в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«По предварительным данным следствия, двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи. Мастерские по изготовлению оружия они обустроили по месту жительства — в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, по почте переправляли им готовый товар», — говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов разного калибра.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В Киеве СБУ также разоблачила подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

По версии следствия, житель столицы в своем доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он переправлял через сервисы почтовой связи клиентам, которых находил в интернете на специализированных форумах.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли 2 пистолета-пулемета, большое количество патронов разного калибра и почти полкило пороха. Также обнаружены комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов.

Изъятые образцы средств поражения переданы на экспертизу.

По обоим фактам открыты уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Проводятся неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудники СБУ блокировали масштабный сбыт опасной для жизни и здоровья людей контрафактной алкогольной продукции.

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