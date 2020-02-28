Происшествия

В Киеве продолжают орудовать наглые воры, взламывающие квартиры украинцев. Так, на днях ограблению подверглась и квартира звезды фильма «Безумная свадьба» Василины Аполлинарии.

Об этом актриса написала в своем Instagram.

«Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов „до“. Это ужасное ощущение. Страшно. Год назад меня отследили после премьеры фильма, взламывали карты, запугали. В этом году ситуация усугубилась», — пишет она.

По словам девушки, негодяи вынесли макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи и всякие мелочи…

«Если вы это читаете, „друзья“ мои, знайте, я желаю, чтобы вам это вернулось. Все. Ни больше, ни меньше. С*ки», — обратилась актриса к обидчикам.

При этом девушка предостерегла своих подписчиков: «Обращайте внимание на двери, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее. Будьте внимательными. Я пыталась, но для чего-то жизнь меня решила проверить на стойкость. Берегите себя».

Фолловеры приняли близко к сердцу произошедшее с актрисой и высказывают ей свое сочувствие, отмечая, что главное в этой ситуации — то, что она осталась живой, все остальное со временем вернется многократно.

«Поверь, главное, что ты не пришла в тот момент, когда они там рылись. Не факт, что с тобой было бы всё в порядке. Ты красивая, молодая девушка ты заработаешь, а у них такой заработок на жизнь. Рано или поздно их в поймают…», «Богатыми они не станут», «Співчуваю. Тримайся!!! Все буде добре, і робота буде. А їм обов"язково все повернеться бумерангом!», ««Держитесь, Полина, самое главное, что вы живы и здоровы, а все остальное это дело наживное. Берегите себя!», «Сочувствую, но! На пустое место придёт что-то новое лучшее, качественнее и быстрее. Видно, так надо было», «Мрази. Понимаю твои ощущения…», «Очень сочувствую вам», «Пусть этих тварей найдут и посадят далеко и надоело. Они неудачники, которые не в состоянии заработать на жизнь самостоятельно и винят всех, кто хоть немного успешнее их, в своих неудачах», — утешают свою любимицу фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в среду совершено вооруженное нападение на отделение Новой Почты. Преступник вломился незадолго до закрытия и унес с собой от 10 до 20 тысяч гривен.

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