Страшнее коронавируса: в Минздраве назвали самую опасную для украинцев болезнь

Украина

Несмотря на то, что число инфицированных коронавирусом украинцев растет, для нашей страны более опасно другое заболевание — грипп, прежде всего — из-за низкого процента прививок и самолечения. Об этом в эфире программы «Право на владу» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в этом сезоне от гриппа в Украине умерли до полусотни человек.

«В стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200−240 тысяч человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи», — сказал заместитель главы Минздрава.

При этом проблема состоит в том, что даже при наличии вакцины от гриппа вакцинируется только 1,5 -2% населения.

А грипп и коронавирус, как гриппоподобное заболевание, в первую очередь достаточно неприхотливое, достаточно жесткое к определенным группам риска у людей, у которых есть, к примеру, медицинские проблемы, с хроническими заболеваниями, с заболеваниями иммунной системы.

«И позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь», — предупредил Ляшко.

Он отметил, что пока внимание приковано к коронавирусу, в Украине только от свиного гриппа умерли 10 человек.

«Для Украины грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и в этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа», — сказал главный санитарный врач страны.

Поэтому от гриппа Ляшко советует защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции. В первую очередь, от гриппа есть такая эффективная защита профилактики, как вакцинация.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Ровенской области от осложнений, вызванных гриппом, скончался мужчина. Он находился в группе риска, однако не был вакцинирован.

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