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В Украине от гриппа умер 43-летний мужчина
Растет число жертв эпидемии гриппа — в Ровенской области от осложнений, вызванных болезнью, скончался мужчина. Об этом сообщает Государственное учреждение Ровенский областной лабораторный центр.
43-летний мужчина находился в группе риска, однако не был вакцинирован от гриппа. Он заболел 12 февраля, обратился за медпомощью только через неделю, был госпитализирован, но спасти пациента не удалось. У него был обнаружен вирус группы А.
По информации Центра, это уже третий летальный случай от осложнений гриппа в области в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал статистику по заболеваниям гриппом в Украине в 2020 году. Цифры шокируют: сотни тысяч заболевших, десятки умерших, отсутствие вакцинирования у многих пациентов.
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