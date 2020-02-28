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В Австралии легковой автомобиль въехал в кафе, пострадали 10 человек (видео)
В Австралии, где в конце января с новой силой вспыхнули лесные пожары, зафиксировано ЧП на севере города Сиднея: легковой автомобиль врезался в здание кафе, в котором находились люди.
Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что в результате происшествия пострадали люди, один из них доставлен в больницу в критическом состоянии.
По данным правоохранителей, легковой автомобиль пересек газон и въехал в переполненное кафе в районе Северного Эппинга в Сиднее около 10:00 местного времени (час ночи по Киеву).
В результате происшествия девять человек получили множественные травмы и были доставлены в больницы города для дальнейшего лечения. Еще одна пострадавшая — 30-летняя женщина — оказалась заблокирована между автомобилем и стеной здания и позднее была доставлена в госпиталь Royal North Shore в критическом состоянии.
На месте происшествия работает специальная следственная группа, начавшая расследование причин случившегося. 89-летний водитель автомобиля был доставлен в больницу для медицинского освидетельствования.
Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте с легковым автомобилем в Борисполе под Киевом: там на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила пешехода и протянула его несколько метров. К счастью, мужчина остался жив.
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