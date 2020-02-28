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Королевские почести: в вагон поезда с принцем Гарри не пустили других пассажиров
Хотя принц Гарри, который 31 марта вместе со своей женой Меган Маркл собирается полностью сложить с себя королевские полномочия, ранее публично «отказался от титула», призвав обращаться к нему просто по имени на эдинбургском саммите Travalyst, он продолжает пользоваться королевскими привилегиями. Издание Daily Mail сообщает, что для Гарри и его телохранителей был забронирован весь вагон первого класса в поезде, которым он уехал из Эдинбурга. Туда не пустили других пассажиров. Обычно такими почестями пользуется исключительно королева Елизавета, когда она едет поездом на зимний отдых в Норфолк, где находится ее дворце Сандрингем. Для нее отводится небольшой отдельный комфортабельный вагончик.
Совсем недавно старший брат Гарри, будущий король Британии принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, ездили на поезде в графство Лестершир в вагоне первого класса и с охраной — но вместе с другими, обычными пассажирами. Таким же образом путешествовал на поезде и наследник престола принц Чарльз с женой Камиллой.
«Утратил связь с реальностью», «Если он может позволить себе забронировать весь вагон первого класса, то вполне может сам оплачивать свою безопасность» — писали в соцсетях возмущенные пользователи о Гарри.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно, что Канада официально отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл — несмотря на то, что супруги настаивают на том, что это необходимо для их безопасности. Теперь на охрану герцога и герцогини Сассексим придется раскошеливаться только британским налогоплательшикам, которые от этого совсем не в восторге.
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