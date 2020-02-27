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Канада официально отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

20:21 27 февраля 2020 592
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Хотя принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи, настаивают на том, что им и их сыну Арчи необходима охрана, власти Канады уже официально заявили, что безопасность герцога и герцогини Сассекских не будет оплачиваться за счет канадских налогоплательщиков.

Ранее предполагалось, что расходы на охрану семейства, перебравшегося за океан, будут разделены между Великобританией и Канадой. Однако канадский Департамент общественной безопасности сообщил через телеканал CBC, что представители Канадской королевской конной полиции, которые с ноября прошлого года наряду с офицерами Скотленд-Ярда охраняют супругов и их сына, закончат свою службу спустя несколько недель — после того, как Гарри и Меган сменят свой статус, окончательно сложат с себя королевские полномочия и, фактически, превратятся в частных лиц.

Таким образом герцогу и герцогини, которым ранее королева запретила использовать бренд Sussex Royal, нанесли новый чувствительный удар.

Ожидается, что расходы на охрану принца и его семьи могли превысить 10 и даже 20 миллионов долларов в год.

Ранее в офисе премьер-министра Канады была подана петиция, которую подписали более 80 тысяч человек, не желающие, чтобы деньги налогоплательщиков страны тратились на Меган и Гарри.

В Британии также многие выступают против того, чтобы финансировать особ, которые фактически вышли из состава королевской семьи. При этом Сассексы ранее заявили, что им обязаны предоставлять охрану, исходя из королевского происхождения Гарри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри на мероприятии в Шотландии попросил присутствовавших обращаться к нему просто по имени, без «Ваше Королевское Высочество».

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