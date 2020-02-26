Кейт Миддлтон в дешевых кроссовках отработала приемы самозащиты (фото, видео)

Мир

Кейт Миддлтон, которая накануне побывала вместе со своим мужем принцем Уильямом в театре, 26 февраля сольно посетила Олимпийский стадион в Лондоне. 38-летняя герцогиня Кембриджская является патроном благотворительной организации SportsAid, помогающей юным британским спортсменам на ранних этапах их карьеры. Кейт встретилась с молодыми атлетами и их родителями. Она также приняла участие в забеге и освоила некоторые приемы самообороны — в том числе тхэквондо. Обучал ее Лутало Мухаммад — британский тхэквондист, двукратный призер Олимпийских игр и чемпион Европы.

Как сообщает Daily Mail, Кейт была одета в зеленые брюки-кюлоты от недорого бренда Zara (на распродаже они стоили менее восьми долларов), зеленый джемпер и белые кроссовки от Marks & Spencer стоимостью всего 38 долларов.

Между тем деверь Кейт принц Гарри, прибывший днем ранее в Шотландию из Канады, принял участие в открытии саммита Travalyst, посвященного экотуризму. Мероприятие проводится в Эдинбурге. 35-летний Гарри, который собирается вместе со своей женой Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия 31 марта, попросил присутствовавших обращаться к нему просто по имени, без «Ваше Королевское Высочество». Королева Елизавета позволила Гарри и Меган официально сохранить их королевские титулы, но они не могут пользоваться ими в своей коммерческой деятельности. Ранее Елизавета II запретила супругам использовать бренд Sussex Royal. Это вызвало недовольство Меган и Гарри, которое они выразили публично.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что биограф принца Гарри сравнила Меган Маркл со Снежной Королевой, превратившей его сердце в лед.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter