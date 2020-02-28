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Поездка группы Go_A на «Евровидение» оказалась под угрозой срыва

12:43 28 февраля 2020 227
Группа Go_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Поездка группы Go_A на конкурс «Евровидение» оказалась под угрозой срыва. Счета Общественного, который по условиям подписанного с коллективом договора берет на себя финансирование поездки в Роттердам, заблокированы с 18 февраля 2020 года из-за долга в сумме около 11 миллионов евро. Соответственно вещатель не может распоряжаться средствами, в том числе и финансировать поездку группы Go_A на «Евровидение».

В официальном заявлении на сайте Общественного объясняется, что арест был наложен Департаментом государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в пользу Euronews, судебные разбирательства с которой длятся с 2015 года.

«Арест счетов исключил возможность подготовки к трансляции „Олимпиады-2020“, блокирует обеспечение участия Украины в „Евровидении-2020“, остановил запуск новых проектов Общественного», — говорится в заявлении НОТУ.

Общественный вещатель просит министерства инициировать выделение средств из государственного бюджета для погашения долга. Но пока государство не спешит помогать Общественному вещателю.

Напомним, электро-фолк группа Go_A стала победителем национального отбора на «Евровидение», коллектив представит Украину на конкурсе в Роттердаме в мае. О том, как готовятся к конкурсу, солистка группы Катерина Павленко рассказала в интервью «ФАКТАМ».

Ранее сообщалось, что сам конкурс «Евровидения» может оказаться под угрозой срыва из-за коронавируса, случаи которого участились в Европе.

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