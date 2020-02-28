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Мир

Путин и Эрдоган созвонились после боев в Сирии: о чем договорились

14:25 28 февраля 2020 288
Путин и Эрдоган
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры, которые связаны с боями в районе Идлиба. Ранее Турция нанесла мощные удары по сирийским войскам. Но обстрел, который провели сирийские правительственные войска, привел к гибели около 30 турецких военнослужащих.

Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились проработать проведение встречи на высшем уровне. Она должна состояться в ближайшее время. Об этом заявил представитель президента Турции.

Ранее сообщалось, что Кремль рискует подставить свою авиацию в Сирии под разящие удары турецких сил Анкары. При этом шансов на успех у РФ нет, так как массированная атака способна уничтожить базу с российской авиацией Хмеймим буквально за сутки.

Фото: Xinhua / Global Look Press.

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