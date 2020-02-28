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Украина

Вернулась из Италии с высокой температурой: в Ивано-Франковске у женщины заподозрили коронавирус

17:45 28 февраля 2020 249
Вернулась из Италии с высокой температурой: в Ивано-Франковске у женщины заподозрили коронавирус
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализировали 63-летнюю женщину, прибывшую из Италии. Напомним, состояние украинки, у которой выявили коронавирус в Неаполе, остается стабильным.

По словам генерального директора КНП «Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница» Романа Остяка в комментарии Укринформу, перед отъездом женщины из Италии там заболели ее дочка и внучка, и хотя семейный врач диагностировал у них грипп, в Украине женщину решили госпитализировать.

В настоящее время у нее подтвердили двустороннюю пневмонию и направили ее биологические материалы в Киев для диагностики.

В ожидании выводов украинку содержат в изолированном боксе.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 28 февраля, в Украине по-прежнему не было подтвержденных больных с коронавирусом — исследования на тест-системах показали отрицательные результаты. В то же время за рубежом коронавирус обнаружен у пятерых соотечественников.

Инфицирование коронавирусом уже выявлено в 52 странах помимо Китая.

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