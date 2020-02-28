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Вернулась из Италии с высокой температурой: в Ивано-Франковске у женщины заподозрили коронавирус
В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализировали 63-летнюю женщину, прибывшую из Италии. Напомним, состояние украинки, у которой выявили коронавирус в Неаполе, остается стабильным.
По словам генерального директора КНП «Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница» Романа Остяка в комментарии Укринформу, перед отъездом женщины из Италии там заболели ее дочка и внучка, и хотя семейный врач диагностировал у них грипп, в Украине женщину решили госпитализировать.
В настоящее время у нее подтвердили двустороннюю пневмонию и направили ее биологические материалы в Киев для диагностики.
В ожидании выводов украинку содержат в изолированном боксе.
Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 28 февраля, в Украине по-прежнему не было подтвержденных больных с коронавирусом — исследования на тест-системах показали отрицательные результаты. В то же время за рубежом коронавирус обнаружен у пятерых соотечественников.
Инфицирование коронавирусом уже выявлено в 52 странах помимо Китая.
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