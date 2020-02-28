Уже считается нормой, если у человека вырастает 28 зубов вместо положенных 32-х

Здоровье и медицина

«Мы сделали двенадцатилетней дочке панорамный снимок зубов, и оказалось, что у нее нет зачатков „восьмерок“. Врачи сказали, что это хорошо, так как эти зубы все равно приходится со временем удалять. Так ли это?» — спрашивает читательница «ФАКТОВ» Елена Сидоренко.

— Считаю, что вашему ребенку повезло, — рассказывает врач-ортодонт высшей категории, доцент кафедры ортодонтии и пропедевтики, ортопедической стоматологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Ирина Скрипник. — Дело в том, что зубы мудрости обычно долго и мучительно прорезываются, также они очень подвержены кариесу. «Восьмерки» довольно крупные и нередко становятся причиной скученности зубов и неправильного прикуса. А это уже ортодонтические нарушения. Если у человека скученность зубов, ему не удается хорошо их почистить, и возникает кариес. Неправильный прикус приводит к мышечно-суставным дисфункциям.

— Значит, зубы мудрости лучше удалить?

— Да, сегодня мы рекомендуем подросткам убирать «восьмерки» или их зачатки, если зубы так и не прорезались. Нередко зубы мудрости растут под наклоном, смещая зубной ряд. Кстати, многие взрослые не хотят расставаться с повредившимися восьмыми зубами и лечат кариес. Но нормально пролечить зуб мудрости практически невозможно: доступ к нему затруднен, его каналы обычно кривые, и запломбировать их идеально не удается. Спустя непродолжительное время плохо пролеченный зуб снова начнет болеть, и его все равно придется удалить.

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— Почему у детей отсутствуют зачатки некоторых зубов?

— У каждого зуба своя функция. Одни откусывают пищу, другие разжевывают, перетирают, раздавливают. Но большинство людей уже очень давно перешли на более мягкую еду, поэтому происходят изменения на генетическом уровне. Человек должен регулярно употреблять твердые продукты: яблоки, морковь. Такая пища, кстати, не только дает необходимую нагрузку зубам и деснам, но и хорошо очищает эмаль. Многие мамы сегодня кормят малышей перетертой пищей, даже когда у них появились зубы. В результате у детей возникают ортодонтические проблемы. Ведь зубы не выполняют нагрузку. Соответственно жевательные мышцы не работают как следует, височно-нижнечелюстные суставы не получают необходимую нагрузку.

Кстати, у современных детей нередко отсутствуют не только «восьмерки», но и «двойки», «пятерки». Уже считается нормой, если у взрослого человека появляется 28 зубов вместо положенных 32-х.

— Чем грозит отсутствие тех или иных зубов?

— Если у человека нет «пятерок» (вторых премоляров) и это не привело к развитию осложнений, то ничего делать не нужно. Но аномалия может привести к асимметрии челюсти. Этих зубов должно быть четыре — по одному с каждой стороны на верхней и нижней челюстях. Если с одной стороны зуб есть, а с другой нет, может возникнуть нарушение, которое регулируют ортодонты.

А вот отсутствие второго зуба создает проблемы всегда. В таком случае сразу за центральным резцом образуется пространство. Это не только эстетический дефект. Если не провести лечение — установить мостовидный протез или имплант, — клык будет смещаться. Поэтому проблему лучше решать как можно раньше.

К счастью, отсутствие этих зубов встречается не так часто, у большинства «двойки» и «пятерки» благополучно прорезываются.

Советую мамам и папам показывать ребенка ортодонту как можно раньше — от года до пяти лет. Врач обратит внимание не только на то, как прорезываются зубы, но и на уздечку. Ее коррекция требуется в тех случаях, если она короткая или тонкая, а также утолщенная. Ведь проблемы с уздечкой могут в дальнейшем стать причиной гингивита и пародонтита.

Ранее хирург Андрей Копчак рассказал читателям «ФАКТОВ», чем опасен неправильный прикус у детей и взрослых.



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