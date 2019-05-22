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Прямая линия

Фрагменты челюсти печатаем на 3D-принтере и заменяем поврежденную часть, — врач Андрей Копчак

7:31 23 мая 2019 80
Андрей Копчак
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Заболевания или травмы, повредившие лицо, многих людей запирают, по сути, в четырех стенах. Ведь перекошенный рот или заметное выпячивание на щеке, возникшее из-за опухоли челюсти, спрятать не удастся. Не говоря уже о том, что такому человеку иногда трудно жевать и глотать, разговаривать, улыбаться. И даже если больной решился на операцию, не всегда она успешна. Но сегодня у многих пациентов появляется шанс на удачный исход. Как работают цифровые 3D-технологии в челюстно-лицевой хирургии? Не отторгнет ли организм «запчасть» кости или сустава, напечатанную на 3D-принтере? Почему киста челюсти может вернуться снова? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответил челюстно-лицевой хирург, директор Стоматологического центра Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, професор Андрей Копчак.

«Неправильный прикус может сформироваться, если грудничок подолгу сосет пальчик»

*— Здравствуйте, Андрей Владимирович! Звонит Зинаида Ивановна из Киева. В свое время уже взрослая дочка долго ходила к врачу, чтобы выровнять нижний зубной ряд. Теперь у меня растет внучка, которой четыре годика, и у нее зубы на нижней челюсти тоже скучены. Малышку нужно показать врачу?

— Несомненно. И чем раньше, тем легче будет исправить неправильный прикус. Для начала обратитесь к детскому стоматологу, который направит на консультацию к ортодонту. Этот специалист занимается исправлением аномалий зубных рядов и челюстей. Такой осмотр желателен для любого ребенка не позже шести лет, даже если родителям кажется, что у малыша идеальный прикус. В этом возрасте начинают прорезываться постоянные зубы, и доктор должен оценить, правильно ли и вовремя это происходит, как формируется челюсть, и объяснить, что сделать, чтобы избежать развития аномалии, или устранить ее, если она есть.

— Вот я и переживаю. Это же девочка!

— Кто бы ни был: девочка, мальчик. Обычно родители, бабушки и дедушки опасаются, что из-за неправильного прикуса лицо не будет миловидным. Однако дело не только в красоте, но и в здоровье. Неправильное смыкание зубов приводит к тому, что малыш плохо пережевывает пищу, из-за чего страдает желудочно-кишечный тракт. Нарушается нормальное дыхание, и возникает храп. У старшего ребенка появляются психологические проблемы в общении со сверстниками: он стесняется улыбаться, разговаривать и отвечать на уроках.

— Наверное, внучке такое нарушение передалось от дочки?

— Вы правы: у наследственности — ведущая роль. Но зубочелюстная система закладывается еще в период эмбрионального развития. И влияет на ее формирование множество факторов: заболевания матери, течение беременности, родов, уход за первыми зубками малыша. Вредно, когда грудничок сосет пальчик или в его ротике все время находится соска-пустышка. Имеет значение характер питания: мягкая перемолотая пища приводит к тому, что челюсть не развивается. Как только у малыша появились первые зубки, он должен жевать: кусочек твердого яблока, морковку.

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*— Вас беспокоит Лариса из города Каменское. Мне 32 года, и я хочу исправить выступающие вперед передние зубы с помощью брекетов. Возможно ли это?

Да, все ограничения по возрасту, которые были раньше, сегодня сняты. При наличии показаний никто не вправе отказать пациенту в установке брекет-системы, если он хочет выровнять зубной ряд. Более того, эти системы используются не только для коррекции неправильного прикуса, но и как этапное лечение. Допустим, человеку предстоит протезирование, а некоторые зубы из-за утраты тех, что находились напротив (они называются антагонисты), сместились. Чтобы вернуть их в правильное положение, человек должен какое-то время походить с брекетами. Их можно применять даже при генерализированном пародонтите, но с осторожностью. Также брекеты нередко устанавливаем пациентам, которым предстоит операция при серьезной аномалии челюстей.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Тарас из Львова. У дочки (ей 15 лет) передние зубы выступают немного вперед. Врач советует брекеты. Стоит ли соглашаться, ведь зубной ряд только формируется? Боюсь, брекеты повредят эмаль, возникнет кариес.

— Такая опасность, хотя и незначительная, действительно есть. Но если правильно ухаживать за зубами, используя специальные щетки и средства для ухода (их порекомендует врач), то все будет хорошо.

— Можно отложить лечение, пока дочке не исполнится 20 лет?

— Зачем ждать? До 20 лет еще формируется зубной ряд, и это будет происходить неправильно. Сейчас самое время выяснить причину нарушения и выровнять зубы.

Причины неправильного прикуса

  • Наследственная предрасположенность.
  • Тяжелое течение беременности, сложные роды.
  • Грудничок подолгу сосет пустышку и ест смеси через соску с большой дырочкой.
  • Вредные привычки: малыш любит сосать пальчик, спать лицом в подушку.
  • Слишком мягкая перетертая пища.
  • Недостаточный уход за зубами.
  • Заболевания органов носоглотки: увеличенные аденоиды, частые ангины и отиты.

«Под кисту иногда маскируется более агрессивная и даже злокачественная опухоль»

*— «ФАКТЫ»? Это Полина из Мироновки Киевской области. У моей подруги (ей 51 год) в 30 лет обнаружили на нижней челюсти кисту, которую удалили в Киеве. Спустя два года образование возникло снова, и подруга согласилась на повторную операцию. Однако вновь возник рецидив. Теперь еще не старая женщина сторонится людей, на улице прикрывает шишку на щеке прядью волос. Вы сможете ей помочь?

Это станет ясно после осмотра, но хочу сказать, что сегодня мы умеем хорошо лечить опухоли и опухолеподобные поражения челюстей. Их насчитывается несколько десятков видов. По сравнению с недавним прошлым улучшилась диагностика (чтобы уточнить диагноз, часто недостаточно только рентгена — нужны КТ и МРТ, биопсия), усовершенствовались хирургические технологии. Медикаменты и наркоз, которые применяются сейчас, стали гораздо эффективнее.

Часто мы сталкиваемся с так называемыми одонтогенными кистами. Если человек долго не обращается к врачу, то в тканях возле верхушки зуба может развиться воспаление, начнут расти клетки, которые формируют кисту. Обычно она лечится хорошо, если устранить источник инфекции: достаточно удалить или вылечить порченый зуб. К сожалению, не все пациенты вовремя обращаются к врачу и предпочитают перетерпеть зубную боль, что опасно.

— Почему еще появляются кисты?

Причин много: пороки развития, травмы и их последствия, другие заболевания. Иногда бывают и агрессивные опухолеподобные образования, природа которых до конца не ясна. По своей структуре они таковы, что их сложно удалить полностью, поэтому возникают снова. Тем не менее сегодня есть современные хирургические приемы и техники. Применив их, можно тщательно иссечь образование, предупредить рецидив. При желании ваша подруга может обратиться к нашим специалистам. Предварительно следует перезвонить по телефону (044) 454−49−59 или (097) 412−25−23, чтобы согласовать время консультации. Важно взять с собой все медицинские документы.

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*— Вас беспокоит Светлана из Кропивницкого. Мне три года назад удалили кисту на нижней челюсти слева. Но я замечаю, что в этом же месте она начала возникать снова. Что делать?

Надо углубленно обследоваться. Иногда под маской кисты скрываются доброкачественные или злокачественные опухоли. Опасно, когда образование выглядит и ведет себя, как киста, а на самом деле там развивается онкологический процесс или доброкачественный, но очень агрессивный. Если его не прервать, то даже доброкачественное образование может переродиться.

Поэтому врачи никогда не должны терять настороженности. Особенно в случае, когда после удаления киста возникает снова, причем несколько раз. Значит, одно из двух: либо неточный диагноз, либо нужен иной подход к хирургическому лечению.

*— Это Ольга из города Черновцы. У меня с детства немного смещен зубной ряд. Где-то после 45 лет (сейчас мне 56) начались приступы сильной головной боли. Обследование показало, что суставы челюсти постепенно разрушаются. Из-за этого может болеть голова?

— Возможно. Суставные проблемы так себя и проявляют: головной болью, шумом в ушах. Иногда боль отдает в шею, висок, под глаз. Далее могут начаться неврологические нарушения, ведь возле сустава проходят нервные стволы, которые часто ущемляются и повреждаются. Человеку трудно жевать, разговаривать.

Признаки поражения суставов челюсти

  • Сильная головная боль, которая часто отдает в шею, висок или под глаз.
  • Появление шума в ушах.
  • Бывает трудно жевать, открывать рот.

«Подушки безопасности в автомобиле спасают жизнь, но нередко повреждают лицо»

*— Прямая линия? Беспокоит Лилия из Черкасской области. Брат вернулся из госпиталя: в зоне боевых действий получил ранение в челюсть. Но все равно жалуется, что трудно широко открывать рот, жевать. Ему можно помочь?

Думаю, можно, хотя сложно: у каждого пациента с челюстно-лицевой травмой свое повреждение, уникальная форма костей лица. На помощь приходят технологии, которые без преувеличения можно назвать революционными. Чтобы восстановить, например, поврежденный участок челюсти с точностью до доли миллиметра, мы используем 3D-принтер, на котором изготавливаем нужный фрагмент. На компьютере можем «отрепетировать» всю операцию, а затем провести эффективное лечение.

— Как это происходит?

После обследования на КТ врач поэтапно моделирует операцию и воссоздает лицо пострадавшего пациента. Далее с помощью 3D-принтера изготавливает точную копию черепа, чтобы оттестировать вмешательство до мельчайших подробностей. Также на принтере печатают «запчасти» — участок кости или сустава, пластины, фиксаторы.

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— Из какого материала?

Титана, керамики или костнозамещающих материалов. Причем с помощью 3D-принтера можно восстановить дефекты и исправить деформации самой сложной конфигурации. Это дает надежду тем пациентам, которые ранее были обречены. К сожалению, сейчас много больных, которые пострадали от боевых травм и их последствий. Кроме того, поступают пациенты с производственными, спортивными, криминальными травмами. Немало тех, кто получил увечья лица в ДТП. Системы безопасности в автомобиле сохраняют жизнь, но подушки при высокой скорости наносят в лицо удар, хотя и смягченный.

*— Ольга из города Калуш Ивано-Франковской области. Младшая сестра попала в аварию и сильно повредила лицо: глаз сместился, возникло двоение. Сестра переживает, что плохо выглядит, не может читать. Как устранить последствия этой травмы?

Я так понимаю, что у вашей сестры разрушены стеночки глазницы? Раньше не каждый хирург брался оперировать в этой труднодоступной зоне, которую толком нельзя даже рассмотреть. Теперь с помощью 3D-принтера мы можем восстановить стеночки глазницы, даже те, которые разрушены причудливо и непредсказуемо. Причем воссоздаем их с высочайшей, ювелирной точностью, что принципиально для зрения.

Как это происходит? Печатаем модель поврежденной и неповрежденной глазницы, зеркально отобразив ее на компьютере. Потом, имея две модели, можем отлить из новых, идеально совместимых с организмом материалов пластинку, которая будет введена точно под глаз и отлично заместит дефект. Глаз обретет правильное положение. Конечно, такие операции выполняем в сотрудничестве с офтальмологами.

— Долго нужно ждать операции?

— Нет. Сегодня такое лечение становится более доступным, массовым, снижается его стоимость. Все больше молодых врачей овладевают методикой, легко и быстро осваивают компьютерные программы. Пока пациент, поступивший в клинику с травмой, оформляется в стационар, врач может напечатать точную копию его лицевого черепа и поработать с 3D-моделью. А когда в запасе есть один-два дня, можно изготовить разрушенный фрагмент кости, фиксаторы.

Преимущества 3D-технологий

  • Можно провести «репетицию» операции, чтобы выяснить возможные неожиданности.
  • Изготовленные части кости и сустава идеально подходят пациенту.
  • Сокращается время операции и пребывание в клинике.
  • Повышается безопасность и эффективность вмешательства.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» стоматолог-ортопед Валерий Шевчук рассказал, чем опасно промедление с протезированием, почему возникают зубные камни и из каких материалов изготавливаются сегодня коронки.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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