Фрагменты челюсти печатаем на 3D-принтере и заменяем поврежденную часть, — врач Андрей Копчак

Прямая линия

Заболевания или травмы, повредившие лицо, многих людей запирают, по сути, в четырех стенах. Ведь перекошенный рот или заметное выпячивание на щеке, возникшее из-за опухоли челюсти, спрятать не удастся. Не говоря уже о том, что такому человеку иногда трудно жевать и глотать, разговаривать, улыбаться. И даже если больной решился на операцию, не всегда она успешна. Но сегодня у многих пациентов появляется шанс на удачный исход. Как работают цифровые 3D-технологии в челюстно-лицевой хирургии? Не отторгнет ли организм «запчасть» кости или сустава, напечатанную на 3D-принтере? Почему киста челюсти может вернуться снова? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответил челюстно-лицевой хирург, директор Стоматологического центра Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, професор Андрей Копчак.

«Неправильный прикус может сформироваться, если грудничок подолгу сосет пальчик»

*— Здравствуйте, Андрей Владимирович! Звонит Зинаида Ивановна из Киева. В свое время уже взрослая дочка долго ходила к врачу, чтобы выровнять нижний зубной ряд. Теперь у меня растет внучка, которой четыре годика, и у нее зубы на нижней челюсти тоже скучены. Малышку нужно показать врачу?

— Несомненно. И чем раньше, тем легче будет исправить неправильный прикус. Для начала обратитесь к детскому стоматологу, который направит на консультацию к ортодонту. Этот специалист занимается исправлением аномалий зубных рядов и челюстей. Такой осмотр желателен для любого ребенка не позже шести лет, даже если родителям кажется, что у малыша идеальный прикус. В этом возрасте начинают прорезываться постоянные зубы, и доктор должен оценить, правильно ли и вовремя это происходит, как формируется челюсть, и объяснить, что сделать, чтобы избежать развития аномалии, или устранить ее, если она есть.

— Вот я и переживаю. Это же девочка!

— Кто бы ни был: девочка, мальчик. Обычно родители, бабушки и дедушки опасаются, что из-за неправильного прикуса лицо не будет миловидным. Однако дело не только в красоте, но и в здоровье. Неправильное смыкание зубов приводит к тому, что малыш плохо пережевывает пищу, из-за чего страдает желудочно-кишечный тракт. Нарушается нормальное дыхание, и возникает храп. У старшего ребенка появляются психологические проблемы в общении со сверстниками: он стесняется улыбаться, разговаривать и отвечать на уроках.

— Наверное, внучке такое нарушение передалось от дочки?

— Вы правы: у наследственности — ведущая роль. Но зубочелюстная система закладывается еще в период эмбрионального развития. И влияет на ее формирование множество факторов: заболевания матери, течение беременности, родов, уход за первыми зубками малыша. Вредно, когда грудничок сосет пальчик или в его ротике все время находится соска-пустышка. Имеет значение характер питания: мягкая перемолотая пища приводит к тому, что челюсть не развивается. Как только у малыша появились первые зубки, он должен жевать: кусочек твердого яблока, морковку.

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*— Вас беспокоит Лариса из города Каменское. Мне 32 года, и я хочу исправить выступающие вперед передние зубы с помощью брекетов. Возможно ли это?

— Да, все ограничения по возрасту, которые были раньше, сегодня сняты. При наличии показаний никто не вправе отказать пациенту в установке брекет-системы, если он хочет выровнять зубной ряд. Более того, эти системы используются не только для коррекции неправильного прикуса, но и как этапное лечение. Допустим, человеку предстоит протезирование, а некоторые зубы из-за утраты тех, что находились напротив (они называются антагонисты), сместились. Чтобы вернуть их в правильное положение, человек должен какое-то время походить с брекетами. Их можно применять даже при генерализированном пародонтите, но с осторожностью. Также брекеты нередко устанавливаем пациентам, которым предстоит операция при серьезной аномалии челюстей.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Тарас из Львова. У дочки (ей 15 лет) передние зубы выступают немного вперед. Врач советует брекеты. Стоит ли соглашаться, ведь зубной ряд только формируется? Боюсь, брекеты повредят эмаль, возникнет кариес.

— Такая опасность, хотя и незначительная, действительно есть. Но если правильно ухаживать за зубами, используя специальные щетки и средства для ухода (их порекомендует врач), то все будет хорошо.

— Можно отложить лечение, пока дочке не исполнится 20 лет?

— Зачем ждать? До 20 лет еще формируется зубной ряд, и это будет происходить неправильно. Сейчас самое время выяснить причину нарушения и выровнять зубы.

Причины неправильного прикуса Наследственная предрасположенность.

Тяжелое течение беременности, сложные роды.

Грудничок подолгу сосет пустышку и ест смеси через соску с большой дырочкой.

Вредные привычки: малыш любит сосать пальчик, спать лицом в подушку.

Слишком мягкая перетертая пища.

Недостаточный уход за зубами.

Заболевания органов носоглотки: увеличенные аденоиды, частые ангины и отиты.

«Под кисту иногда маскируется более агрессивная и даже злокачественная опухоль»

*— «ФАКТЫ»? Это Полина из Мироновки Киевской области. У моей подруги (ей 51 год) в 30 лет обнаружили на нижней челюсти кисту, которую удалили в Киеве. Спустя два года образование возникло снова, и подруга согласилась на повторную операцию. Однако вновь возник рецидив. Теперь еще не старая женщина сторонится людей, на улице прикрывает шишку на щеке прядью волос. Вы сможете ей помочь?

— Это станет ясно после осмотра, но хочу сказать, что сегодня мы умеем хорошо лечить опухоли и опухолеподобные поражения челюстей. Их насчитывается несколько десятков видов. По сравнению с недавним прошлым улучшилась диагностика (чтобы уточнить диагноз, часто недостаточно только рентгена — нужны КТ и МРТ, биопсия), усовершенствовались хирургические технологии. Медикаменты и наркоз, которые применяются сейчас, стали гораздо эффективнее.

Часто мы сталкиваемся с так называемыми одонтогенными кистами. Если человек долго не обращается к врачу, то в тканях возле верхушки зуба может развиться воспаление, начнут расти клетки, которые формируют кисту. Обычно она лечится хорошо, если устранить источник инфекции: достаточно удалить или вылечить порченый зуб. К сожалению, не все пациенты вовремя обращаются к врачу и предпочитают перетерпеть зубную боль, что опасно.

— Почему еще появляются кисты?

— Причин много: пороки развития, травмы и их последствия, другие заболевания. Иногда бывают и агрессивные опухолеподобные образования, природа которых до конца не ясна. По своей структуре они таковы, что их сложно удалить полностью, поэтому возникают снова. Тем не менее сегодня есть современные хирургические приемы и техники. Применив их, можно тщательно иссечь образование, предупредить рецидив. При желании ваша подруга может обратиться к нашим специалистам. Предварительно следует перезвонить по телефону (044) 454−49−59 или (097) 412−25−23, чтобы согласовать время консультации. Важно взять с собой все медицинские документы.

*— Вас беспокоит Светлана из Кропивницкого. Мне три года назад удалили кисту на нижней челюсти слева. Но я замечаю, что в этом же месте она начала возникать снова. Что делать?

— Надо углубленно обследоваться. Иногда под маской кисты скрываются доброкачественные или злокачественные опухоли. Опасно, когда образование выглядит и ведет себя, как киста, а на самом деле там развивается онкологический процесс или доброкачественный, но очень агрессивный. Если его не прервать, то даже доброкачественное образование может переродиться.

Поэтому врачи никогда не должны терять настороженности. Особенно в случае, когда после удаления киста возникает снова, причем несколько раз. Значит, одно из двух: либо неточный диагноз, либо нужен иной подход к хирургическому лечению.

*— Это Ольга из города Черновцы. У меня с детства немного смещен зубной ряд. Где-то после 45 лет (сейчас мне 56) начались приступы сильной головной боли. Обследование показало, что суставы челюсти постепенно разрушаются. Из-за этого может болеть голова?

— Возможно. Суставные проблемы так себя и проявляют: головной болью, шумом в ушах. Иногда боль отдает в шею, висок, под глаз. Далее могут начаться неврологические нарушения, ведь возле сустава проходят нервные стволы, которые часто ущемляются и повреждаются. Человеку трудно жевать, разговаривать.

Признаки поражения суставов челюсти

Сильная головная боль, которая часто отдает в шею, висок или под глаз.

Появление шума в ушах.

Бывает трудно жевать, открывать рот.

«Подушки безопасности в автомобиле спасают жизнь, но нередко повреждают лицо»

*— Прямая линия? Беспокоит Лилия из Черкасской области. Брат вернулся из госпиталя: в зоне боевых действий получил ранение в челюсть. Но все равно жалуется, что трудно широко открывать рот, жевать. Ему можно помочь?

— Думаю, можно, хотя сложно: у каждого пациента с челюстно-лицевой травмой свое повреждение, уникальная форма костей лица. На помощь приходят технологии, которые без преувеличения можно назвать революционными. Чтобы восстановить, например, поврежденный участок челюсти с точностью до доли миллиметра, мы используем 3D-принтер, на котором изготавливаем нужный фрагмент. На компьютере можем «отрепетировать» всю операцию, а затем провести эффективное лечение.

— Как это происходит?

— После обследования на КТ врач поэтапно моделирует операцию и воссоздает лицо пострадавшего пациента. Далее с помощью 3D-принтера изготавливает точную копию черепа, чтобы оттестировать вмешательство до мельчайших подробностей. Также на принтере печатают «запчасти» — участок кости или сустава, пластины, фиксаторы.

— Из какого материала?

— Титана, керамики или костнозамещающих материалов. Причем с помощью 3D-принтера можно восстановить дефекты и исправить деформации самой сложной конфигурации. Это дает надежду тем пациентам, которые ранее были обречены. К сожалению, сейчас много больных, которые пострадали от боевых травм и их последствий. Кроме того, поступают пациенты с производственными, спортивными, криминальными травмами. Немало тех, кто получил увечья лица в ДТП. Системы безопасности в автомобиле сохраняют жизнь, но подушки при высокой скорости наносят в лицо удар, хотя и смягченный.

*— Ольга из города Калуш Ивано-Франковской области. Младшая сестра попала в аварию и сильно повредила лицо: глаз сместился, возникло двоение. Сестра переживает, что плохо выглядит, не может читать. Как устранить последствия этой травмы?

— Я так понимаю, что у вашей сестры разрушены стеночки глазницы? Раньше не каждый хирург брался оперировать в этой труднодоступной зоне, которую толком нельзя даже рассмотреть. Теперь с помощью 3D-принтера мы можем восстановить стеночки глазницы, даже те, которые разрушены причудливо и непредсказуемо. Причем воссоздаем их с высочайшей, ювелирной точностью, что принципиально для зрения.

Как это происходит? Печатаем модель поврежденной и неповрежденной глазницы, зеркально отобразив ее на компьютере. Потом, имея две модели, можем отлить из новых, идеально совместимых с организмом материалов пластинку, которая будет введена точно под глаз и отлично заместит дефект. Глаз обретет правильное положение. Конечно, такие операции выполняем в сотрудничестве с офтальмологами.

— Долго нужно ждать операции?

— Нет. Сегодня такое лечение становится более доступным, массовым, снижается его стоимость. Все больше молодых врачей овладевают методикой, легко и быстро осваивают компьютерные программы. Пока пациент, поступивший в клинику с травмой, оформляется в стационар, врач может напечатать точную копию его лицевого черепа и поработать с 3D-моделью. А когда в запасе есть один-два дня, можно изготовить разрушенный фрагмент кости, фиксаторы.

Преимущества 3D-технологий Можно провести «репетицию» операции, чтобы выяснить возможные неожиданности.

Изготовленные части кости и сустава идеально подходят пациенту.

Сокращается время операции и пребывание в клинике.

Повышается безопасность и эффективность вмешательства.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» стоматолог-ортопед Валерий Шевчук рассказал, чем опасно промедление с протезированием, почему возникают зубные камни и из каких материалов изготавливаются сегодня коронки.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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