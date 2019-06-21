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Проблемный зуб мудрости: когда и как его надо удалять
Людей, которых никогда не беспокоили крайние зубы (в народе их называют зубы мудрости, а стоматологи — третьи моляры, или восьмерки), немного. Остальные часто жалуются, что эти зубы (обычно они появляются к 16—20 годам) ведут себя непредсказуемо: прорезываются криво или горизонтально, наезжают на соседние, разрушая их. Иногда травмируют слизистую щеки.
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Недаром в США и некоторых европейских странах эти зубы удаляют сразу же, как только они прорезались. Может, и нам позаимствовать полезный опыт и начать избавляться от восьмерок заранее, пока проблем нет? Или пытаться сохранить: мол, в организме ничего лишнего не бывает. Кстати, древние славяне верили, что зубы мудрости появляются у людей духовно зрелых, и почитали тех, у кого были все четыре восьмерки.
— Проблема зубов мудрости возникла у человека в процессе эволюции, — рассказывает челюстно-лицевой хирург, директор Стоматологического центра Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Андрей Копчак. — Древние люди употребляли намного больше сырой жесткой пищи, чем наши современники, и зубы получали хорошую жевательную нагрузку. А чем мы сегодня питаемся? Продукты в основном рафинированные, мягкие, технологически обработанные. Мало употребляем сырых и твердых овощей и фруктов, предпочитая измельченные или приготовленные на плите, в духовке, пароварке.
Из-за этого жевательная нагрузка уменьшилась и челюсти стали меньше, чем у наших предков. Но количество зубов (хотя восьмерки прорезываются не у всех), а также их размеры не изменились.
— Зубы мудрости участвуют в жевании?
— Практически нет. Однако это не значит, что они абсолютно не нужны: третьи моляры сдерживают расшатывание зубов, несущих основную жевательную нагрузку, и могут послужить опорой для установки мостовидного протеза. Если бы не одно «но»: сами восьмерки нередко являются причиной всяческих проблем.
— Каких именно?
— Из-за того, что крайние зубы трудно хорошо почистить, там может развиться кариес. Даже если зуб не прорезался, а остался в челюсти, он может повредить корни «соседа». Опасен и зуб мудрости, который начал прорезываться, но «передумал»: между ним и десной скапливается налет, который может спровоцировать перикоронит — воспаление мягких тканей, окружающих зуб. Человека беспокоят повышенная чувствительность, отечность десны, боль, неприятный запах изо рта. Тогда требуется серьезное лечение антибиотиками, но в конечном итоге все равно часто приходится удалять восьмерку.
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— Когда еще это нужно делать?
— Показания определяет врач. Если у молодого человека к 18 годам восьмые зубы не прорезались, то желательно выяснить почему. Часто вокруг зубов, которые не смогли прорезаться, возникают кисты, а к ним присоединяется воспаление. Ждать, пока оно проявится тяжелыми осложнениями, нет смысла — лучше сделать небольшую операцию, устранив источник инфекции.
Бывает, что пациенту, которому нужно ортодонтическое лечение, иногда следует удалить даже зачатки восьмых зубов, не дожидаясь их формирования, — без этого ортодонт не сможет создать правильный прикус.
— Как поступить, если зуб мудрости лечат несколько раз, а он все равно беспокоит?
— Думаю, с ним лучше сразу расстаться. Предварительно хирург подробно расспросит пациента о его болезнях, о том, какие лекарства он принимает, а также направит на рентген. Не стоит бояться удаления зуба. Сегодня разработаны хирургические техники, позволяющие избавиться от восьмерки максимально щадящим способом. Операция проводится под качественным местным обезболиванием, что исключает неприятные ощущения и сводит к минимуму послеоперационный риск. После удаления зуба в лунку закладывается лекарство, предупреждающее развитие воспаления, назначается день контрольного осмотра.
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— Почему удалять восьмерку сложно?
— Кроме того, что зубы мудрости часто находятся в неправильном положении и не всегда полностью прорезались, они еще имеют разное количество корней. Сами корни — различной формы и часто причудливо изогнутые. Поскольку восьмерки расположены в конце зубного ряда, то к ним может быть затруднен доступ.
Эти зубы формируются последними. Они пытаются прорезаться даже в неправильном положении, из-за чего смещается зубной ряд, разрушаются рядом расположенные седьмые зубы, возникают инфекционные процессы. Пациент не всегда сам определит, что у него есть нарушение, но со временем проблема может проявиться ярко.
— Как?
— Например, присоединением инфекции и развитием гнойно-воспалительного процесса. Эти нагноения легко распространяются в глубокую зону лица и шеи, создавая угрожающие жизни состояния. Смещение зубных рядов происходит постепенно, и когда пациенту станет очевидно, что что-то не так, может потребоваться сложное лечение брекет-системами. К сожалению, оно не всегда успешно, и в конечном итоге восьмые зубы все равно приходится удалять.
Пять правил для тех, кто перенес удаление зуба мудрости
- Первые сутки после удаления нужно избегать физических нагрузок и тяжелой работы, требующей напряжения.
- Полезно есть жидкую и мягкую и обязательно теплую, а не горячую пищу.
- Курильщикам на пару дней желательно отказаться от сигарет. Нельзя употреблять и алкоголь.
- В первый день после удаления не следует чистить зубы, расположенные вблизи от лунки. На следующий день лучше использовать мягкую зубную щетку.
- Спустя сутки следует прополоскать рот антисептическим раствором (например, хлоргексидином). Повторять полоскание нужно каждый раз после еды в течение пяти — семи дней.
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