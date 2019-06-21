Здоровье и медицина

Проблемный зуб мудрости: когда и как его надо удалять

Людей, которых никогда не беспокоили крайние зубы (в народе их называют зубы мудрости, а стоматологи — третьи моляры, или восьмерки), немного. Остальные часто жалуются, что эти зубы (обычно они появляются к 16—20 годам) ведут себя непредсказуемо: прорезываются криво или горизонтально, наезжают на соседние, разрушая их. Иногда травмируют слизистую щеки. Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, как сохранить здоровую улыбку.

Недаром в США и некоторых европейских странах эти зубы удаляют сразу же, как только они прорезались. Может, и нам позаимствовать полезный опыт и начать избавляться от восьмерок заранее, пока проблем нет? Или пытаться сохранить: мол, в организме ничего лишнего не бывает. Кстати, древние славяне верили, что зубы мудрости появляются у людей духовно зрелых, и почитали тех, у кого были все четыре восьмерки.

— Проблема зубов мудрости возникла у человека в процессе эволюции, — рассказывает челюстно-лицевой хирург, директор Стоматологического центра Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Андрей Копчак. — Древние люди употребляли намного больше сырой жесткой пищи, чем наши современники, и зубы получали хорошую жевательную нагрузку. А чем мы сегодня питаемся? Продукты в основном рафинированные, мягкие, технологически обработанные. Мало употребляем сырых и твердых овощей и фруктов, предпочитая измельченные или приготовленные на плите, в духовке, пароварке.

Из-за этого жевательная нагрузка уменьшилась и челюсти стали меньше, чем у наших предков. Но количество зубов (хотя восьмерки прорезываются не у всех), а также их размеры не изменились.

— Зубы мудрости участвуют в жевании?

— Практически нет. Однако это не значит, что они абсолютно не нужны: третьи моляры сдерживают расшатывание зубов, несущих основную жевательную нагрузку, и могут послужить опорой для установки мостовидного протеза. Если бы не одно «но»: сами восьмерки нередко являются причиной всяческих проблем.

— Каких именно?

— Из-за того, что крайние зубы трудно хорошо почистить, там может развиться кариес. Даже если зуб не прорезался, а остался в челюсти, он может повредить корни «соседа». Опасен и зуб мудрости, который начал прорезываться, но «передумал»: между ним и десной скапливается налет, который может спровоцировать перикоронит — воспаление мягких тканей, окружающих зуб. Человека беспокоят повышенная чувствительность, отечность десны, боль, неприятный запах изо рта. Тогда требуется серьезное лечение антибиотиками, но в конечном итоге все равно часто приходится удалять восьмерку.

— Когда еще это нужно делать?

— Показания определяет врач. Если у молодого человека к 18 годам восьмые зубы не прорезались, то желательно выяснить почему. Часто вокруг зубов, которые не смогли прорезаться, возникают кисты, а к ним присоединяется воспаление. Ждать, пока оно проявится тяжелыми осложнениями, нет смысла — лучше сделать небольшую операцию, устранив источник инфекции.

Бывает, что пациенту, которому нужно ортодонтическое лечение, иногда следует удалить даже зачатки восьмых зубов, не дожидаясь их формирования, — без этого ортодонт не сможет создать правильный прикус.

— Как поступить, если зуб мудрости лечат несколько раз, а он все равно беспокоит?

— Думаю, с ним лучше сразу расстаться. Предварительно хирург подробно расспросит пациента о его болезнях, о том, какие лекарства он принимает, а также направит на рентген. Не стоит бояться удаления зуба. Сегодня разработаны хирургические техники, позволяющие избавиться от восьмерки максимально щадящим способом. Операция проводится под качественным местным обезболиванием, что исключает неприятные ощущения и сводит к минимуму послеоперационный риск. После удаления зуба в лунку закладывается лекарство, предупреждающее развитие воспаления, назначается день контрольного осмотра.

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— Почему удалять восьмерку сложно?

— Кроме того, что зубы мудрости часто находятся в неправильном положении и не всегда полностью прорезались, они еще имеют разное количество корней. Сами корни — различной формы и часто причудливо изогнутые. Поскольку восьмерки расположены в конце зубного ряда, то к ним может быть затруднен доступ.

Эти зубы формируются последними. Они пытаются прорезаться даже в неправильном положении, из-за чего смещается зубной ряд, разрушаются рядом расположенные седьмые зубы, возникают инфекционные процессы. Пациент не всегда сам определит, что у него есть нарушение, но со временем проблема может проявиться ярко.

— Как?

— Например, присоединением инфекции и развитием гнойно-воспалительного процесса. Эти нагноения легко распространяются в глубокую зону лица и шеи, создавая угрожающие жизни состояния. Смещение зубных рядов происходит постепенно, и когда пациенту станет очевидно, что что-то не так, может потребоваться сложное лечение брекет-системами. К сожалению, оно не всегда успешно, и в конечном итоге восьмые зубы все равно приходится удалять.

Пять правил для тех, кто перенес удаление зуба мудрости

Первые сутки после удаления нужно избегать физических нагрузок и тяжелой работы, требующей напряжения. Полезно есть жидкую и мягкую и обязательно теплую, а не горячую пищу. Курильщикам на пару дней желательно отказаться от сигарет. Нельзя употреблять и алкоголь. В первый день после удаления не следует чистить зубы, расположенные вблизи от лунки. На следующий день лучше использовать мягкую зубную щетку. Спустя сутки следует прополоскать рот антисептическим раствором (например, хлоргексидином). Повторять полоскание нужно каждый раз после еды в течение пяти — семи дней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известная певица Надя Дорофеева перенесла операцию по удалению зубов мудрости. Тем временем в Книгу рекордов Украины внесли имя самой «зубастой» женщины страны.

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