Ограничение льгот ветеранам войны: Конституционный суд принял важное решение

Украина

В четверг, 27 февраля, Конституционный суд Украины (КСУ) признал, что ограничение льгот ветеранам войны, утвержденное Кабмином, не соответствует Конституции страны. Ранее Рада поддержала законопроект о признании добровольцев участниками боевых действий. О решении КСУ сообщает Интерфакс-Украина.

«Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона № 3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации», — указывается в решении КСУ.

Положение, которое признано неконституционным, теряет силу со дня принятия решения Конституционным судом Украины. Решение не может быть обжаловано, отметили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Ранее сообщалось, что суд принял решение по увеличению пенсионного возраста украинцев.

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