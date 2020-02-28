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Украина

В Украине разблокируют спутниковые каналы: что об этом известно

19:17 28 февраля 2020 58
Встреча у Зеленского
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских медиагрупп и обсудил проблему блокировки спутниковых каналов. Об этом сообщает интернет-представительство президента Украины.

На встрече обсудили проблемы, связанные с телевизионным вещанием, которые возникли после того, как четыре медиагруппы начали кодировать спутниковый сигнал телеканалов с 29 января 2020 года.

«Мы имеем просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», — отметил Зеленский.

Для решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «ЗЕОНБУД» до 4 марта 2020 года изменить модуляцию сигнала. Также провайдер до 1 мая 2020 года должен установить цифровые передатчики в 47 населенных пунктах Украины и модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время президент и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и снова сделать телевидение доступным для украинцев.

Операторы спутникового вещания Viasat и Xtra TV должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения.

Выполнение договоренностей будет контролировать СНБО.

Раннее сообщалось, что Зеленский рассказал о судьбе крымскотатарского телеканала ATR.

Фото: Интернет-представительство президента.

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