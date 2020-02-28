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В Украине разблокируют спутниковые каналы: что об этом известно
Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских медиагрупп и обсудил проблему блокировки спутниковых каналов. Об этом сообщает интернет-представительство президента Украины.
На встрече обсудили проблемы, связанные с телевизионным вещанием, которые возникли после того, как четыре медиагруппы начали кодировать спутниковый сигнал телеканалов с 29 января 2020 года.
«Мы имеем просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», — отметил Зеленский.
Для решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «ЗЕОНБУД» до 4 марта 2020 года изменить модуляцию сигнала. Также провайдер до 1 мая 2020 года должен установить цифровые передатчики в 47 населенных пунктах Украины и модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.
В то же время президент и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и снова сделать телевидение доступным для украинцев.
Операторы спутникового вещания Viasat и Xtra TV должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения.
Выполнение договоренностей будет контролировать СНБО.
Раннее сообщалось, что Зеленский рассказал о судьбе крымскотатарского телеканала ATR.
Фото: Интернет-представительство президента.
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