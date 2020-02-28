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Коронавирус не пройдет: сеть повеселили фото собак пограничников в «Борисполе»
В сети появились фото служебных пограничных собак в аэропорту «Борисполь» в медицинских масках. Очевидно, таким образом животных подготовили к появлению коронавируса в нашей стране.
«Пограничники имеют достаточное количество средств индивидуальной защиты для всех защитников границы», — прокомментировала опубликованные в Facebook фото их автор, сотрудница контрольно-пропускного пункта «Киев» Лана Савчук.
Напомним, 27 февраля в международном аэропорту «Одесса» организовали усиленную проверку всех прибывающих пассажиров в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
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