Украина

Мойте руки под песню про Путина: Супрун поделилась креативным способом защиты от коронавируса

В связи с тем, что коронавирус проник уже в 52 страны мира, к числу тех, кто советует украинцам, как уберечься от опасного заболевания решила присоединиться и экс-исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Сделать она это традиционно решила на странице в Facebook.

Основной рекомендацией для предотвращения распространения возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса, по мнению бывшего главного медика страны, является правильное и частое мытье рук. И лучше всего это делать, по ее мнению, под известную песню футбольных фанов «Путин х*%ло».

Ульяна Супрун уверена, что многие и не подозревают о своем неумении мыть руки или попросту забывают это делать. Вероятно, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом Ульяна Супрун опубликовала пошаговую инструкцию для мытья рук.

Намочите руки водой (теплой или холодной)

Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук

Помассируйте руки ладонь к ладони

Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот

Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами

Поднимите пальцы и потрите их

Тщательно помойте большие пальцы каждой руки

Обратите внимание на ногти — там скапливается много грязи

Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)

Тщательно смойте руки водой

Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки

После выключите кран полотенцем и выбросьте его в помойку

Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор

Как оказалось, песня про Путина позволит выдержать правильный временной режим мытья рук, который должен длится не менее 30 секунд, а для очень грязных рук — целую минуту.

«И о Путине. Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию „Путин х*%ло“ минимум два раза… Ее можно послушать и скачать ее себе на телефон и практиковать мытье рук именно под эту мелодию», — резюмировала бывший министр.

Как известно, ранее секретарь СНБО Данилов предложил защищаться от коронавируса луком, чесноком и салом, а глава Минэкономики Милованов показал, как нужно правильно чихать, чтобы не заразить окружающих.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что даже собачкам, помогающим пограничникам встречать прибывающих в Украину авиапассажиров, одели на морды медицинские маски. Пока не известно, насколько это поможет защитить четвероногих, но вид у них довольно забавный.

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