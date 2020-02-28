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Мойте руки под песню про Путина: Супрун поделилась креативным способом защиты от коронавируса
В связи с тем, что коронавирус проник уже в 52 страны мира, к числу тех, кто советует украинцам, как уберечься от опасного заболевания решила присоединиться и экс-исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.
Сделать она это традиционно решила на странице в Facebook.
Основной рекомендацией для предотвращения распространения возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса, по мнению бывшего главного медика страны, является правильное и частое мытье рук. И лучше всего это делать, по ее мнению, под известную песню футбольных фанов «Путин х*%ло».
Ульяна Супрун уверена, что многие и не подозревают о своем неумении мыть руки или попросту забывают это делать. Вероятно, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом Ульяна Супрун опубликовала пошаговую инструкцию для мытья рук.
- Намочите руки водой (теплой или холодной)
- Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук
- Помассируйте руки ладонь к ладони
- Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот
- Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами
- Поднимите пальцы и потрите их
- Тщательно помойте большие пальцы каждой руки
- Обратите внимание на ногти — там скапливается много грязи
- Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)
- Тщательно смойте руки водой
- Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки
- После выключите кран полотенцем и выбросьте его в помойку
- Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор
Как оказалось, песня про Путина позволит выдержать правильный временной режим мытья рук, который должен длится не менее 30 секунд, а для очень грязных рук — целую минуту.
«И о Путине. Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию „Путин х*%ло“ минимум два раза… Ее можно послушать и скачать ее себе на телефон и практиковать мытье рук именно под эту мелодию», — резюмировала бывший министр.
Как известно, ранее секретарь СНБО Данилов предложил защищаться от коронавируса луком, чесноком и салом, а глава Минэкономики Милованов показал, как нужно правильно чихать, чтобы не заразить окружающих.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».