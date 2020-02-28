24.37 / 24.61 26.68 / 27.07
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мойте руки под песню про Путина: Супрун поделилась креативным способом защиты от коронавируса

23:29 28 февраля 2020 50
Ульяна Супрун
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что коронавирус проник уже в 52 страны мира, к числу тех, кто советует украинцам, как уберечься от опасного заболевания решила присоединиться и экс-исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

Сделать она это традиционно решила на странице в Facebook.

Основной рекомендацией для предотвращения распространения возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса, по мнению бывшего главного медика страны, является правильное и частое мытье рук. И лучше всего это делать, по ее мнению, под известную песню футбольных фанов «Путин х*%ло».

Ульяна Супрун уверена, что многие и не подозревают о своем неумении мыть руки или попросту забывают это делать. Вероятно, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом Ульяна Супрун опубликовала пошаговую инструкцию для мытья рук.

  • Намочите руки водой (теплой или холодной)
  • Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук
  • Помассируйте руки ладонь к ладони
  • Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот
  • Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами
  • Поднимите пальцы и потрите их
  • Тщательно помойте большие пальцы каждой руки
  • Обратите внимание на ногти — там скапливается много грязи
  • Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)
  • Тщательно смойте руки водой
  • Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки
  • После выключите кран полотенцем и выбросьте его в помойку
  • Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор

Как оказалось, песня про Путина позволит выдержать правильный временной режим мытья рук, который должен длится не менее 30 секунд, а для очень грязных рук — целую минуту.

«И о Путине. Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию „Путин х*%ло“ минимум два раза… Ее можно послушать и скачать ее себе на телефон и практиковать мытье рук именно под эту мелодию», — резюмировала бывший министр.

Как известно, ранее секретарь СНБО Данилов предложил защищаться от коронавируса луком, чесноком и салом, а глава Минэкономики Милованов показал, как нужно правильно чихать, чтобы не заразить окружающих.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что даже собачкам, помогающим пограничникам встречать прибывающих в Украину авиапассажиров, одели на морды медицинские маски. Пока не известно, насколько это поможет защитить четвероногих, но вид у них довольно забавный.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эрдоган и Путин

Война против Турции может стать для Путина катастрофой, — российский журналист

месса в Ватикане

Появление COVID-19 предсказали еще в 1981 году? В сети обсуждают конспирологическую версию

Коронавирус не пройдет: сеть повеселили фото собак пограничников в «Борисполе»

Коронавирус не пройдет: сеть повеселили фото собак пограничников в «Борисполе»

Кресло Гончарука может занять вице-премьер времен Януковича,&nbsp;— СМИ

Кресло Гончарука может занять вице-премьер времен Януковича, — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер