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КПВВ на линии разграничения на Донбассе перешли на новый график работы: что важно знать
С 1 марта 2020 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перешли с зимнего на весенний график работы.
«Контрольно-проверочные мероприятия, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30», — напомнили в Госпогранслужбе.
По информации ГПС, утром 1 марта в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество автомобилей: «Майорское» — 30/50; «Марьинка» — 10/110; «Новотроицкое» — 20/25; «Гнутово» — 20/15.
Напомним, 29 февраля боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекали люди. Командованием ООС было принято решение временно приостановить пропуск через КПВВ «Марьинка».
Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 марта вступили в силу изменения при пересечении украинско-российской границы. Теперь ездить в Россию украинцы смогут только по загранпаспортам.
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