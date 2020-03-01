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- 09:21 "Масленичное" порно в российском Приморье оказалось местью местным чиновникам
"Масленичное" порно в российском Приморье оказалось местью местным чиновникам
В России в Приморском крае задержали парня, крутившего гей-порно на здании местной администрации. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
«Егору Е. 18 лет, учится он в сельхозакадемии Уссурийска, а до 2019-го подрабатывал (неофициально) в администрации Михайловского района по делам культуры. Потом поссорился с начальством и вылетел с работы. А сейчас вспомнил всё и решил намекнуть, что в админке работают п… просто нехорошие люди. Подключился по вайфаю к компу и вывел на медиапанно прямо на здании фильмец про сосисочную вечеринку», — говорится в сообщении канала.
Правоохранителям удалось найти юного мстителя. Ему грозит до шести лет тюрьмы статья за незаконный оборот порнографии.
Как писали «ФАКТЫ», недавно аналогичный инцидент имел место во Львове. Вечером 18 февраля в центре города неизвестные запустили вместо рекламы порнографическое видео на экране возле входа в ТЦ «Вернисаж Lviv Mall». А в конце прошлого года похожий инцидент зафиксировали и в столице Украины — на остановке общественного транспорта на информационном сенсорном стенде прохожим демонстрировали видео для взрослых.
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Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...