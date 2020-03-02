"Регина-трансформер": Тодоренко удивила широчайшим шпагатом "как у Волочковой"

Шоу-бизнес

Набравшаяся сил во время отпуска на Мальдивах украинская телеведущая Регина Тодоренко вернулась к работе и приступила к съемкам нового сезона шоу «Регина +1» (программа о детях и материнстве).

При этом она поделилась фотографией из студии, на которой демонстрирует отличную растяжку. Одну ногу Тодоренко забросила на кресло, а другая осталась лежать на полу.

«Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика — это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой?» — подписала необычный кадр Регина.

В комментариях поклонники сразу же оценили растяжку Тодоренко. Конечно, многие подписчики начали сравнивать Регину со скандально известной балериной Анастасией Волочковой, которая при любом удобном случае демонстрирует шпагаты.

При этом фолловеры отметили, что Регине еще есть куда стремиться, но уже сейчас молодая мама показывает отличную растяжку и хорошую физическую форму в целом.

«Собрал Регину из 690 кубиков Рубика, посмотрите», «Широко по жизни шагая», «Регина-трансформер», «Вот так я переступаю через хейтеров», «Широко шагая через препятствия», «Растяжка всегда вовремя», «Виктория Бекхем тоже так же позирует на диванчике», «Ну что за красотка!», «В цирке что ли подрабатываете?» — шутливо подыграли звезде поклонники.

Как известно, в эфире программы Регине пришлось не только садиться на шпагат, но и выполнять и другие акробатические трюки, например, крутить в кольце. С этими испытаниями телеведущая справилась на отлично.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Регине Тодоренко пришлось оправдываться за неприкрытое причинное место.

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