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Украина

"Ребята, до свидания": генерал СБУ раскрыл "план Б", над которым работают у Зеленского

0:49 2 марта 2020 58
Владимир Зеленский
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что 54,2% процента граждан страны считают, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться в состав Украины на тех же условиях, что были раньше, в Офисе президента сейчас рассматривают «запасной вариант» урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

Об этом рассказал бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, ссылаясь на источники, «близкие к Минской группе», пишет «Обозреватель».

«Руководство государства и президент, исходя из того, что я слышу, а я системно отслеживаю его речи, уже видит, что надо переходить к варианту № 2, который, по большому счету, является первым вариантом. Это граница, полная остановка огня и «ребята, до свидания», — рассказал Вовк.

По словам генерала, украинская сторона не верит в возможность провести осенью на Донбассе местные выборы.

Также Василий Вовк напомнил скандальное заявление бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине.

«Мы услышали Суркова. Он не пошел в отставку. В Москве никто не идет в отставку, и бывших кгбистов не бывает. Он говорит, что Украина — не то государство, куда нужно возвращать Донбасс. Не будут они нам возвращать Донбасс украинский, они Украину вернут Донбассу — вот их цель», — пояснил он.

По его словам, в сложившейся ситуации украинская сторона озабочена в первую очередь тем, чтобы остановить гибель людей.

«У меня есть основания говорить, что у руководства государства есть запасной вариант, что делать. Может он не запасной, а основной. У нас на границе с Крымом гибнут люди? Давайте сделаем, чтобы и там не гибли. Ясно, что Донбасс не отдаст нам Россия. Давайте такую же админграницу, и пусть там живут пока что», — заявил Вовк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что начало весны стало «горячим» на Донбассе: там по-прежнему не прекращаются обстрелы. В частности, 1 марта в районе операции Объединенных сил враг пять раз обстрелял позиции украинских военных. Обстрел велся из 82-миллиметровых минометов, применялся противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Еще трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и трое — боевые травмы.

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