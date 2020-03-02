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"С весной!": Галкин и "односельчане" устроили сюрприз для Пугачевой (видео)
В ответ на признания Аллы Пугачевой в любви ее супруг Максим Галкин решил показать, что за 15 лет отношений не утратил романтических чувств к жене и сделать ей «подарок».
Воспользоваться для этого он решил тем, что Алла Борисовна Пугачёва имеет давнюю традицию праздновать приход весны. Ежегодно, в первое воскресенье марта, Примадонна созывает близких родственников и друзей на заранее организованную вечеринку. А так как в этом году первое воскресенье марта выпало на первое число месяца, то именно в этот день и было решено показать «сюрприз».
С помощью поклонников творчества Примадонны Максим подготовил песню, которую фанаты спели хором, держа в руках плакаты с надписью «С весной!».
Видео с исполнением Галкин выложил на свою страницу в соцсетях.
«Поклонники Аллы подготовили ей такой сюрприз! Алла их поблагодарила и оставила всем автографы, а я пофотался за двоих. Спасибо вам ребята за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции её весеннего праздника!»— написал он в комментариях.
Галкин утверждает, что это именно поклонники его жены подготовили такой сюрприз, хотя пользователи социальной сети единогласно пришли к выводу: то, что такой сюрприз вообще удалось воплотить в жизнь — заслуга именно Максима.
Шоумен добавил, что Алла Борисовна поблагодарила своих поклонников за такой тёплый весенний подарок, оставив им всем свои автографы.
Конечно, подписчики звезды не остались равнодушными после такого трогательного видео. В комментариях они назвали звездных супругов идеальной парой, в отношениях которой царит гармония.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алла Пугачева растрогала поклонников фото с дочерью.
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