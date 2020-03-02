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"Решительная поддержка": Пристайко рассказал, что будет с украинскими специалистами в Афганистане

Подписание США и исламистским движением «Талибан» соглашения, которое призвано запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец продолжительной войне, не окажет влияние на решение Украины участвовать в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Об этом написал в своем сервисе микроблогов Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать делать свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане путем участия в операции НАТО „Решительная поддержка“, пока будет потребность в помощи афганскому народу», — написал он.

Как известно, согласно договоренностям с НАТО, украинцы в Афганистане будут служить в качестве инструкторов и советников местных сил безопасности.

Также Пристайко отметил, что Украина приветствует подписание соглашения между США и Талибаном о начале мирного процесса в Афганистане.

«В Украине приветствуют договоренности, достигнутые в Афганистане. После многих лет войны путь к афганскому примирению открыт», — написал Пристайко.

Напомним, что 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка «Талибан» подписали мирное соглашение.

Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей.

«США, их союзники и Коалиция завершат вывода оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и «Талибаном», — говорится в тексте документа. Соглашение предусматривает, что 10 марта начнутся переговоры между «Талибаном» и другими афганскими сторонами.

Как известно, войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Афганистане в январе вертолет с украинским экипажем был атакован ракетой. Члены экипажа получили телесные повреждения легкой степени, а с места ЧП пилотов забрал другой вертолет.

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