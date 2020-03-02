Начался Великий пост: как правильно питаться в первую неделю

Украина

В понедельник, 2 марта, у христиан восточного обряда начался самый строгий и продолжительный пост — Великий.

Во время поста христиане должны особенно много времени уделять церковной молитве. В первую неделю поста с понедельника по четверг обязательно посещаются вечерние богослужения, на которых читается Покаянный канон Андрея Критского.

В пост необходимо делать все для победы над духовной ленью и очищения души от грехов. В этом помогает телесное воздержание, в том числе ограничения в еде. В Великий пост предписывается полный отказ от пищи животного происхождения: мясных и молочных продуктов, а также от яиц.

В понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение. В эти дни принимается пища растительного происхождения, не поддававшаяся термообработке — свежие, сушеные либо моченые овощи и фрукты, а также орехи.

Во вторник и четверг допускается горячая еда без масла, а в выходные — горячая еда с добавлением растительного масла.

Первая неделя поста длится со 2 по 8 марта:

• понедельник, 2 марта — строгий пост, полное воздержание от пищи;

• вторник, 3 марта — сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб (сухоядение);

• среда, 4 марта — сухоядение;

• четверг, 5 марта — сухоядение;

• пятница, 6 марта — сухоядение;

• суббота, 7 марта — горячая пища с растительным маслом;

• воскресенье, 8 марта — горячая пища с растительным маслом, вино.

Ранее сообщалось, что у римокатоликов пост начался 26 февраля.

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