Великий пост: чего нельзя делать и как провести канун Пепельной среды

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С Пепельной среды (в 2020 году приходится на 26 февраля) начинается Великий пост в латинском обряде католической и некоторых протестантских церквей. Он продлится до 12 апреля, когда по григорианскому календарю наступит Пасха Христова.

История и традиции

Это время подготовки к самому светлому христианскому празднику, время искреннего покаяния и очищения от грехов. А еще с Великим постом совпадает третья, последняя, ступень катехумената — подготовки взрослых людей — катехуменов, или оглашенных — к таинству Крещения. Ведь очень часто в Католической церкви крещение взрослых людей проводится именно на пасхальной литургии.

Одно из первых упоминаний о различных ограничениях в память о 40-дневном посте Иисуса Христа относится приблизительно к началу II века. Тогда в Галлии в течение Великой пятницы и Великой субботы принято было держать 40-часовой пост. Постепенно традиция поститься перед праздником Пасхи распространялась по всей Церкви, а длительность его увеличивалась — в III веке постились неделю, в IV — пост в некоторых местностях длился уже 40 дней. Именно сорокадневная подготовка к Пасхе и получила самое широкое распространение.

При Папе Григории I Великом (год смерти — 604) перед Великим постом был введен трехнедельный период, предназначенный для подготовки паствы к постным дням: уже с этого времени священники облачались в одежду фиолетового цвета (цвета страдания и покаяния), а во время службы не произносилось слово «Аллилуйя» (как не произносится оно и в наше время в течение всего Великого поста). Но Литургическая реформа II Ватиканского собора (1962−1965 г. г.) отменила этот предпостный период.

Как отмечают день перед постом

Зато во многих католических странах сохранились народные традиции отмечать канун Пепельной среды. В Франции и Дании день получил названия Жирный вторник, в Норвегии, где праздник длится три дня, он называется Жирное воскресенье, в Великобритании, Ирландии, Канаде, США — это Покаянный или Блинный день, в Польше — Куцый вторник или Остатки. День считается праздничным и аналогичен Прощеному воскресенью у христиан восточного обряда.

К этому дню обязательно готовят богатое угощение. Ни один стол не обходится без блинов, булочек, пончиков и других вкусностей. Всюду проходят народные гулянья, карнавалы, ярмарки.

Заканчивается празднование еще до окончания вторника — около полуночи, когда звон колоколов, как правило, главной церкви города возвещает начало Великого поста.

А первоначально в Риме Великий пост начинался в шестое воскресенье перед Пасхой. И поскольку в число этих дней входили и воскресенья — дни, в которые поститься не полагалось, фактически пост длился только 36 дней. Со временем такое положение вещей было исправлено — к 36 добавили несколько дней, а начало поста перенесли с воскресенья на среду, которая стала называться Пепельная среда.

Почему Пепельная среда

Это название первый день поста получил от существовавшего на заре христианства обычая публично каяться и перед отпущением грехов посыпать голову пеплом. С X века этот обряд покаяния, сожаления и очищения перед Пасхой стали применять уже ко всем присутствовавшим на литургии в первый день Великого поста в знак того, что каждый человек в той или иной степени грешен. В 1091 году папа Урбан II ввел этот обряд во всей Католической церкви. А пепел для него стали готовить, сжигая пальмовые (вербные) ветки, освященные в Пальмовое воскресенье прошлого года.

В наше время это выглядит так. К началу поста в католических храмах убирают все украшающие их цветы. Для убранства помещений используют фиолетовый или другие цвета, но обязательно темные. Орган разрешается использовать только в качестве аккомпанемента песнопению (после мессы Великого четверга и до Пасхи музыка вообще не должна звучать). Во время мессы в Пепельную среду после чтения Евангелия и проповеди священник в одеянии фиолетового цвета небольшим количеством освященного пепла посыпает головы верующих (или рисует им крест на лбу), обращаясь к каждому со словами: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» — тем самым напоминая, что, раскаявшись, можно надеяться на прощение грехов и будущее воскресение.

Ограничения в еде

Согласно канонам Кодекса канонического права 1251−1252 годов, в Пепельную среду, как, впрочем, и в Великую пятницу соблюдаются два вида ограничения в еде — воздержание (то есть отказ от мяса) и строгий пост (когда в течение суток можно досыта есть постную пищу только один раз и дважды делать легкие перекусы). Причем воздерживаться от приема мясной пищи (как во время поста, так и практически в каждую пятницу года) необходимо с 14-летнего возраста и до конца жизни. А соблюдать строгий пост предписывается людям с 18 до 60 лет, если конечно это не вредит их здоровью. (Кстати, в XI веке нарушением строгого поста считался прием пищи раньше вечера, но уже в XIII веке в добавление к вечерней трапезе дневная еда стала практически нормой, а к XVIII веку разрешили утолять голод еще и утром.) В воскресенье же никаких ограничений в приеме пищи нет.

Существовали времена, когда несколько ужесточались и условия воздержания от пищи. Тогда в некоторых странах к запрету на мясо прибавился, например, запрет на молочные продукты. Дополнительные запреты все-таки можно было обойти, совершив какое-нибудь богоугодное дело. Благодаря такой возможности получить желаемое в Германии и Франции, например, были построены несколько новых церквей. Но к началу XX века большая часть таких запретов уже была снята. В 1966 году Папа Павел VI обновил правила поста, оставив только запрет на мясо по пятницам и соблюдение строгого поста два раза в году — в Пепельную среду и Великую пятницу.

Но у верующих осталась возможность по желанию ограничивать себя во время поста в каких-то вещах, не обязательно связанных с едой. Например, отказаться на это время от чтения светской литературы или посещения театра и тому подобного. А можно, например, взять на себя обязательства помочь материально какому-нибудь детскому дому или оказать посильную помощь любому человеку, нуждающемуся в ней. Словом, поощряется все, что способствует проявлению любви к ближнему и духовному росту человека.

Вообще же во время Великого поста желательно отказаться от всякого рода увеселительных мероприятий. Хотя разрешается скромно отмечать дни рождения и именины и даже совершать таинство Венчания (не венчаются только в Великую пятницу и Великую субботу). Необходимо присутствовать на богослужениях, читать Святое Писание, как можно больше времени уделять молитве и стараться не забывать о христианском милосердии.

А христиане восточного обряда с 24 февраля по 1 марта 2020 года празднуют Масленицу. Об этом читайте в материале «ФАКТОВ» Масленица 2020: чего нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести.

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