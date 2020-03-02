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Весь спектр эмоций: принца Уильяма засняли, когда он болел за любимую футбольную команду (фото, видео)
Принца Уильяма, одетого в черную куртку и бейсболку, засекли на лондонском стадионе Уэмбли среди болельщиков на матче между футбольными командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». 37-летний герцог Кембриджский — давний фанат бирмингемского клуба «Астон Вилла». Он очень эмоционально болел за своих любимцев, надеясь на победу. Но, как сообщает издание The Sun, даже королевское участие не помогло. Победителем матча со счетом 2:1 оказались футболисты «Манчестер Сити», в числе которых был украинец Александр Зинченко. И радость принца сменилась отчаянием.
Prince William loved that one pic.twitter.com/YBdfR8g0wv— Football Daily (@footballdaily) March 1, 2020
Тренер «Астон Вилла» Дин Смит сказал, что перед началом игры Уильям заглянул в раздевалку игроков, пожелав им успеха — за что они ему очень благодарны.
На этот раз Его Высочество был на трибуне в одиночестве. В октябре, на матче между «Астон Вилла» и «Норвич Сити», компанию ему составили жена Кейт Миддлтон и их старшие дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Особенно бурно реагировал на события, происходящие на стадионе, разделивший отцовской энтузиазм шестилетний Джордж, который был в футболке с символикой «Астон Вилла».
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Весь спектр эмоций: принца Уильяма засняли, когда он болел за любимую футбольную команду (фото, видео)
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