Решение Меган Маркл оставить сына в Канаде расстроило королеву и разозлило британцев (фото)

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Противостояние между британской королевой Елизаветой и женой ее внука Меган Маркл усиливается. Меган, недовольная решением Ее Величества запретить им с принцем Гарри использовать бренд Sussex Royal, приняла решение, которое, как пишут СМИ, очень расстроило и опечалило Елизавету II. В первой половине марта герцогиня Сассекская временно вернется в Великобританию, чтобы вместе с супругом принять участие в их последних официальных мероприятиях — прежде чем они окончательно сложат с себя королевские полномочия. Гарри уже находится в Британии, где он совершил несколько сольных выходов в свет — в том числе побывал на саммите в Эдинбурге, посвященном экотуризму.

Со дня на день к нему, как ожидают, присоединится супруга. Однако своего сына Арчи, которому 6 марта исполнится десять месяцев, Меган намерена оставить в Канаде — под присмотром няни и своей подруги Джессики Малруни. 93-летняя Елизавета надеялась пообщаться со своим правнуком, которого она не видела уже несколько месяцев. Однако, как пишет издание Daily Express, Маркл лишила ее такой возможности.

Решение Меган разозлило также многих британцев. Если семейство Сассексов разделится, это будет означать, что их охрану придется сразу в двух странах одновременно. Телохранители будут приставлены, как к Меган и Гарри, так и отдельно к Арчи. На это дополнительно будет израсходовано еще около 70 тысяч долларов. При том, что расходы на безопасность Сассексов и без того могут достигать теперь 25 миллионов долларов в год.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», оплачивать охрану герцога и герцогини официально отказалась Канада. В Британии также собирают подписи под петицией, в которой призывают Гарри и Меган, которые вскоре откажутся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, самих оплачивать свою охрану. По данным инсайдеров, королева уже предупредила внука и его жену, что им все же придется не рассчитывать на средства налогоплательщиков и в будущем самостоятельно нанимать себе охранников. И что офицеры Скотленд-ярда будут круглосуточно дежурить при них только на первых порах — пока Меган и Гарри не начнут зарабатывать самостоятельно.

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