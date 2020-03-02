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Происшествия

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами: есть пострадавшие (видео)

13:02 2 марта 2020 85
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник ночью, 2 марта, в Кривом Роге загорелся служебный автобус промышленного предприятия с пассажирами. За день до этого в Киеве на ходу вспыхнула маршрутка.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пожар возник в салоне автобуса «ЛАЗ». В это время в транспорте находились водитель и три пассажира, они успели покинуть горящий автобус еще до того, как на место происшествия прибыли спасатели.

Водитель и один из пассажиров получили ожоги лица и рук — их доставили в клиническую больницу. Автобус уничтожен огнем.

Ранее сообщалось, что в селе на Волыни произошел пожар, который стал причиной гибели маленьких детей, — деревянный дом вспыхнул от печки.

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