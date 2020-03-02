- 15:22 Джошуа – Пулев: стали известны дата и место проведения боя
- 15:12 В Россию теперь можно выехать только по загранпаспорту: людей разворачивают на границе
- 15:01 МВД должно остаться под руководством Авакова, — глава комитета ВР
- 14:41 Рэпера Серегу обвинили в похищении детей
- 14:38 Эрдоган полетит к Путину после резкого обострения в Сирии: названа дата встречи
- 14:37 На «Холостяк» придет популярная вокалистка «Х-фактора»
- 14:36 Страшное убийство девушки во Львовской области: появилось фото стрелка
- 14:33 Губернатор времен Януковича может стать главой пенитенциарной службы, — СМИ
- 14:10 Масленица в московском парке Зарядье превратила праздник в фильм ужасов: жуткое видео
- 14:00 Кокаин в авто: наркотик на 90 миллионов обнаружили в порту под Одессой
- 14:00 Мадонна упала со стула, отбив себе копчик
- 13:54 На Харьковщине КамАЗ столкнулся с легковушкой: четыре человека погибли
Рэпера Серегу обвинили в похищении детей
Бывшая жена рэпера Сереги, заявившего ранее о желании получить украинское гражданство, Полина Ололо шокировала откровенным признанием. Она заявила, что Сергей Пархоменко забрал у нее их сыновей и увез в неизвестном направлении. Якобы уже полгода Полина не может общаться с мальчиками, не видит и не слышит их. Чтобы вернуть сыновей, бывшая жена Сереги, а их отношения не были оформлены официально, обратилась за помощью к СМИ и юристам. Также она сделала заявление на своей странице в Instagram.
«Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. В последнее время многие из вас видели программы и интервью, где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей. Хочется ОПРОВЕРГНУТЬ эту информацию, и сказать, что это ЛОЖЬ, потому как дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной», — написала Полина.
Она уверяет, что дети свободно общались с отцом, он брал их на каникулы. Но в последний раз не вернул, «манипуляциями» отобрал их на год. А сейчас якобы вывез мальчиков в неизвестном направлении. Также Полина утверждает, что отец не достаточно смотрит за сыновьями, бывает с ними жесток, а иногда оставляет их одних.
«За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (всё это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли какие ситуации могут случиться. Старший сын кормил среднего, так как в 9 лет он был неприспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними», — пишет Полина.
Она обеспокоена тем, что не может связаться с мальчиками. Говорит, что из их телефонов удалили ее контакты. Полина говорит, что ей с юристами удалось выяснить, что 1 февраля Серега якобы вывез детей в Крым. Больше информации о месте нахождения детей у Полины якобы нет.
«01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна! По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд», — призналась бывшая жена Сереги. Кстати, она не стала уточнять, определено ли судом место жительства детей.
Полина также через соцсеть обратилась к Сереге и обещает, что будет бороться за детей «до последнего вздоха». Полина и Сергей расстались еще пять лет. Женщина также воспитывает младшую дочь.
Свою позицию Серега пока озвучивает. Он не дает комментариев по поводу скандала. Ранее он рассказывал о воспитании сыновей.
Напомним, громкий скандал из-за развода разгорелся между телеведущим Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко. Женщина также заявила, якобы телеведущий угрожал забрать детей.
Фото https://www.instagram.com/polina_lola
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...