Рэпера Серегу обвинили в похищении детей

Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги, заявившего ранее о желании получить украинское гражданство, Полина Ололо шокировала откровенным признанием. Она заявила, что Сергей Пархоменко забрал у нее их сыновей и увез в неизвестном направлении. Якобы уже полгода Полина не может общаться с мальчиками, не видит и не слышит их. Чтобы вернуть сыновей, бывшая жена Сереги, а их отношения не были оформлены официально, обратилась за помощью к СМИ и юристам. Также она сделала заявление на своей странице в Instagram.

«Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту. В последнее время многие из вас видели программы и интервью, где он героически рассказывает как это воспитывать одному детей. Хочется ОПРОВЕРГНУТЬ эту информацию, и сказать, что это ЛОЖЬ, потому как дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной», — написала Полина.

Она уверяет, что дети свободно общались с отцом, он брал их на каникулы. Но в последний раз не вернул, «манипуляциями» отобрал их на год. А сейчас якобы вывез мальчиков в неизвестном направлении. Также Полина утверждает, что отец не достаточно смотрит за сыновьями, бывает с ними жесток, а иногда оставляет их одних.

«За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (всё это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Что ужасает при одной мысли какие ситуации могут случиться. Старший сын кормил среднего, так как в 9 лет он был неприспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними», — пишет Полина.

Она обеспокоена тем, что не может связаться с мальчиками. Говорит, что из их телефонов удалили ее контакты. Полина говорит, что ей с юристами удалось выяснить, что 1 февраля Серега якобы вывез детей в Крым. Больше информации о месте нахождения детей у Полины якобы нет.

«01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна! По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд», — призналась бывшая жена Сереги. Кстати, она не стала уточнять, определено ли судом место жительства детей.

Полина также через соцсеть обратилась к Сереге и обещает, что будет бороться за детей «до последнего вздоха». Полина и Сергей расстались еще пять лет. Женщина также воспитывает младшую дочь.

Свою позицию Серега пока озвучивает. Он не дает комментариев по поводу скандала. Ранее он рассказывал о воспитании сыновей.

Напомним, громкий скандал из-за развода разгорелся между телеведущим Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко. Женщина также заявила, якобы телеведущий угрожал забрать детей.

Фото https://www.instagram.com/polina_lola

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