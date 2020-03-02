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Житель Тернополя заявил о заболевании коронавирусом, чтобы к нему быстрее приехала "скорая"

17:46 2 марта 2020 112
Житель Тернополя заявил о заболевании коронавирусом, чтобы к нему быстрее приехала «скорая»
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Тернополе привлекли к административной ответственности мужчину, который сообщил медикам об инфицировании коронавирусом. Как выяснилось, он сделал это, чтобы к нему приехала скорая помощь.

Позвонив по номеру «103», он сообщил, что его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь находится с температурой дома, подвергая опасности своих соседей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, однако двери квартиры никто не открыл.

Когда же полицейские разыскали владельца квартиры, той узнал телефонный номер, с которого вызывали «скорую» — он принадлежал его куму, живущему по соседству.

По словам 41-летнего мужчины, у него повысилось давление, однако на «103» ему посоветовали обратиться к семейному врачу.

«Разозленный, я набрал полицию и сообщил о больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил на „скорую“ и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали», — пояснил он полицейским.

Злоумышленник

За заведомо неправдивый вызов специальных служб «больному» грозит штраф от трех до семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, у двухлетнего ребенка, госпитализированного в Тернополе после поездки с родителями в Испанию, не подтвердили коронавирус COVID-19. Дополнительные анализы в областном лабораторном центре показали, что у малыша грипп, вызванный штаммом типа «В».

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