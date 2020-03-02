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Культура и искусство

В России заблокировали предпремьерные показы фильма украинского режиссера о Сталине

22:32 2 марта 2020 89
Кадр из фильма
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Москве кинотеатры отменили предпремьерные показы картины «Прощание со Сталиным» украинского режиссера Сергея Лозницы. Как заявил представитель компании-прокатчика «Престиж кино» Валерий Мелешков, причиной отмены стало отсутствие у фильма прокатного удостоверения.

Предпремьерный показ был запланирован на 5 марта.

«Показы все отменили, сегодня в „Октябре“, завтра в „Лендоке“ тоже отменили», — добавил представитель компании.

Фильм основан на архивных материалах, снятых в СССР 5−9 марта 1953 года на ближней даче в Кунцево (5 марта Иосиф Джугашвили скончался. Ред.).

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году.

Ранее в России ополчились на фильм Лозницы «Донбасс».

Напомним, ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что Путин будет максимально использовать 75-летие победы в ВОВ, чтобы обелить Сталина.

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