Украина

На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, которое собирается по просьбе президента Зеленского 4 марта, могут быть рассмотрены ряд кадровых вопросов, в том числе и об отставке министра обороны Андрея Загороднюка, на место которого окружение президента Владимира Зеленского предлагает ему трех кандидатов. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает на кандидатуре Андрея Тарана, генерал-лейтенанта Вооруженных сил в отставке. Он был уволен в запас в 2016 году. В 2015-м Таран был представителем Украины в СЦКК, входил в подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Глава СБУ Иван Баканов и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде восьмого созыва Сергей Пашинский лоббируют назначение Андрея Сенченко. Он — народный депутат трех созывов. Вместе с Пашинским и Аваковым он был членом парламентской фракции «Батькивщины». В 2019 году покинул партию Юлии Тимошенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает Зеленскому кандидатуру Михаила Коваля. Генерал-полковник Коваль непродолжительное время возглавлял военное ведомство: он был и.о. министра обороны в правительстве Арсения Яценюка с 23 марта по 3 июля 2014 года.

Кроме того, по данным ZN.UA, в правительстве может появиться новая должность — силового вице-премьера. Ее может занять Арсен Аваков, сохранив при этом пост главы МВД. Согласно Конституции, министра обороны, как и министра иностранных дел, назначает президент. Однако отправить их в отставку может только Верховная Рада.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и Кабинета министров Украины.

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