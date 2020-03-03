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"Болезнь начала бить по красивой попе": звезда ММА разделась после операции на груди

2:02 3 марта 2020 38
Кэт Зингано
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Операции на груди нередко вместо «эффекта обольстительницы» приносят женщине череду неприятностей. Не стала исключением и популярная спортсменка Кэт Зингано, звезда смешанных единоборств.

Ее историю рассказывает ресурс ufcbet.ru.

Кэт Зингано является бывшей претенденткой на титул чемпиона UFC в легчайшем весе, недавно она подписала контракт с Bellator. В соцсетях Зингано сообщила, что несмотря на спортивные успехи, ей пришлось сделать операцию по удалению грудных имплантатов из-за ухудшения здоровья.

Кэт признается, что после операции по увеличению бюста ей очень нравились ее грудь, увеличивающая визуально попу, но она была вынуждена отказаться от такой «красоты» из-за проблем со здоровьем.

«Я почувствовала и исследовала [болезнь грудного имплантата] пару лет назад. Но я не верила, что это серьезно и не хотела менять свой образ, пока не поняла, что болезнь действительно начинает бить меня по моей красивой попе», — написала Зингано в Instagram.

По словам спортсменки, болезнь грудного имплантата (BII) — это термин, который охватывает широкий спектр вопросов, связанных с косметической хирургией и с грудными имплантатами. Диапазон проблем включает боль в суставах и мышцах, хроническую усталость, проблемы с дыханием, сыпь и проблемы с кожей, а также беспокойство и депрессию.

В дополнение к этим проблемам человек, страдающий от BII, может также иметь дело с симптомами, «ассоциированными с аутоиммунными и соединительными тканями, такими как волчанка, ревматоидный артрит и склеродермия. У некоторых людей, у которых есть BII, также диагностируются определенные аутоиммунные заболевания ткани».

«Хотя мне нравились мои изгибы, и я не жалею о решении исправить мою грудь после рождения сына, но если бы я знала тогда то, что знаю сейчас, я бы сделала другой выбор», — отмечает звезда.

В своем случае Зингано говорит, что после операции по удалению грудных имплантатов она сразу же заметила улучшение своего общего состояния здоровья.

«Я чувствую себя намного лучше после эксплантации. Я воочию убедилась в том, как плохо это сказывается на организме, и меня очень поддержала моя подруга и коллега Шури Кремона. Я все еще восстанавливаю свои легкие, ребра, эндокринную систему, мышцы и некоторые другие связанные с этим проблемы, однако мои близкие люди и я согласны с тем, что чувствую себя намного лучше. Мои тренировки улучшились в десять раз (просто посмотрите мои видео), и я чувствую это в целом. Мне сказали, что впереди будет еще больше изменений!», — пишет Зингано.

Зингано пишет, что специально демонстрирует шрамы на своем теле для того, чтобы предупредить людей, которые задумываются об имплантах, о проблемах со здоровьем, с которыми она сама столкнулась в последние месяцы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что операцию по удалению искусственной груди была вынуждена провести и известная российская телеведущая Лера Кудрявцева. Она пережила тяжелую операцию и поделилась своим горьким опытом в сети. Леру подвела силиконовая грудь, которую она увеличила 15 лет назад. Обследование показало, что один имплант лопнул и стал протекать, что могло привести к серьезным последствиям. Кудрявцевой пришлось срочно делать операцию.

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