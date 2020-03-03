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Быстрое облегчение: немецкие медики назвали 5 эффективных домашних средства от гриппа
Несмотря на стремительный рост в мире количества инфицированных людей, для украинцев пока что более опасным остается грипп, прежде всего — из-за низкого процента прививок и самолечения. Такое мнение высказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Поэтому пока что основное внимание наших сограждан должно быть направлено на борьбу именно с этим заболеванием.
И помочь в лечении гриппа могут пять домашних средств, которые перечисляет немецкое издание Focus online.
1. Куриный суп
Куриный суп не только согревает изнутри, но и помогает против кашля и ангины. Цистеин, содержащийся в супе, оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие на горло, сохраняет влажность слизистых оболочек. Полезные ингредиенты, цинк и железо, оказывают положительное влияние на иммунитет.
2. Ромашковый или имбирный чай
Горячий травяной чай — удовольствие для тела и ума. В случае гриппа ромашковый особенно эффективный — цветки ромашки подавляют воспаление.
«Но имбирный чай с небольшим количеством лимона также рекомендуется из-за обезболивающего эффекта при инфекциях. Полезный совет: добавьте свежую куркуму для усиления противовоспалительного эффекта», — отмечают в издании.
3. Вдыхание пара
Это снимает побочные эффекты, связанные с гриппом — кашель или насморк. Для паровой ингаляции цветы ромашки (или несколько пакетиков с ромашкой) помещают в кастрюлю с одним или двумя литрами кипящей горячей воды. Дайте настояться в течение 10 минут. Затем наклоните верхнюю часть тела над кастрюлей и вдохните пар.
4. Картофельная повязка
Данное средство может облегчить постоянные боли в горле. Также оно снимает спазмы, оказывает разогревающее и стимулирующее кровообращение действие и разжижает мокроту в горле. Вот как оно работает: сначала приготовьте горсть картофеля и дайте ему немного остыть (картофель должен быть теплым, но не горячим). Затем очистите его, раздавите вилкой и выложите на марлевую повязку.
Если у вас болит горло, наденьте повязку на шею, если досаждает кашель, положите ее на область груди. Сверху накройте полотенцем и оставьте на 60 — 90 минут.
5. Полоскание горла
Горло можно полоскать специальным солевым раствором, продающемуся в аптеке, или в качестве альтернативы солевому раствору используйте холодную ромашку, чай с шалфеем или мятно-масляную смесь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, о летальных случаях, которыми заканчивался грипп для украинцев.
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