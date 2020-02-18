Здоровье и медицина

В Украине новые жертвы гриппа: два человека умерло, пять — попало в реанимацию

На Сумщине от последствий гриппа умер уже третий человек во время нынешней эпидемии. Об этом сообщает Укринформ.

«За время эпидемии гриппа у нас зафиксированы три смерти от пневмонии, последний случай — на прошлой неделе. У умершего — 50-летнего жителя Белопольского района — подтвержден вирус гриппа. Все трое были не привиты», — заявила на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации заместитель начальника областного управления здравоохранения Надежда Лысенко.

Она также сообщила, что пять человек находятся в реанимации.

Первый летальный случай при эпидемии гриппа в 2020 году зафиксирован в Кировоградской области. Скончался 53-летний мужчина, который проживал в Светловодском районе, сообщает Depo.ua.

Погибший также не прививался от гриппа.

Ранее сообщалось, что в один день в Запорожской области грипп стал причиной смерти сразу двух человек.

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