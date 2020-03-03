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Происшествия

Смерть пограничника: на Закарпатье нашли застреленным 20-летнего бойца

5:59 3 марта 2020 142
Пограничник
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Закарпатье, где осенью при попытке перейти украинско-словацкую границу была задержана большая группа нелегалов, произошло трагическое событие: застреленным был найден 20-летний пограничник.

Инцидент произошел 1 марта на участке Мукачевского пограничного отряда в селе Деловое, сообщает UA:Суспільне.

«Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца на усилении. К месту происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников Нацполиции. Собственно, медики по прибытии констатировали смерть военнослужащего. Предварительно рассматривается версия — самоубийство», — сообщила 2 марта пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

В то же время пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан сообщила, что в связи со смертью юноши начато уголовное производство по части 1-й статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть «умышленное убийство». Судебно-медицинская экспертиза должна установить непосредственную причину смерти.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что контрабандисты устроили провокацию возле границы с Венгрией: ломали забор и угрожали пограничникам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Закарпатской области пограничники задержали автобус с туристами, которые неделю ездили по Европе, в том числе и по северным регионам Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

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