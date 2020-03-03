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«Опозорила детей»: участница беспорядков под Новыми Санжарами объяснила свой поступок
Жительница Новых Санжар, уличенная в забрасывании камнями автобуса с эвакуированными из Китая, попыталась оправдаться за свой поступок. Женщина не отрицает, что камни бросала, но утверждает, что не целилась специально в автобус. При этом нарушительница признает, что могла и попасть по транспортному средству с людьми.
Участница протестов в Новых Санжарах настаивает, что полиция применила силу первой. «Начали бить и толкать. А мы же женщины, мы же не можем полицию побороть. Мы взяли камешки и бросали в них… Не в автобусы… Но может и в автобусы, я не спорю. Такая была заваруха», — оправдывается женщина в интервью Youtube-каналу «Pavlovsky News».
Также подозреваемая утверждает, что за свои действия ей не стыдно. «Мне стыдно за одно — за матерщину. Учителя видели, и это же я своих детей опозорила. Мне только за мат стыдно. За то, что я швыряла камни, мне не стыдно», — подытожила женщина.
За хулиганство нарушительнице грозит крупный штраф до 4 тысяч гривен.
Напомним, 20 февраля в Украину были эвакуированы из Китая наши соотечественники и иностранцы, спасающиеся от угрозы нового коронавируса. На пути в санаторий в Новых Санжарах Полтавской области автобус забросали камнями местные жители. На видео зафиксировано, что швыряют булыжники женщины, и несколько камней попали в цель.
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