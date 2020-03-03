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Шоу-бизнес

Букмекеры назвали нового лидера «Евровидения»: какие шансы Украины

9:51 3 марта 2020 234
группа Go_A
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно имя представителя на «Евровидении» от России, а также представителей других стран, прогнозы букмекеров существенно изменились, появились новые фавориты.

Если раньше самой близкой к победе называли группу из Литвы The Roop с песней «On Fire», то Исландия отодвинула конкурента на вторую строчку. На третьем месте пока находится Румыния, на четвертом — Италия.

Российская группа Littlе Big ворвалась в лидеры и пока занимает пятое место. Свою конкурсную песню музыканты еще не представили. Как известно, на «Евровидении» оценивают песню, и турнирная таблица может существенно измениться.

А вот шансы Украины хотя бы выйти в финал не так уж высоки. Группа Go_A опустилась в рейтинге с 18 места на 23.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» солистка группы Go_A Катерина Павленко рассказала, как они готовятся к конкурсу и где возьмут деньги на поездку.

Напомним, сам конкурс «Евровидение» в Нидерландах может оказаться под угрозой срыва из-за коронавируса, случаи которого зафиксированы в Европе.

Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

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