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Россию на "Евровидении" представит Little Big: их клипы взрывают интернет (видео)
Россия определилась с представителем на песенный конкурс «Евровидение-2020». В этом году от РФ в Роттердаме выступит группа Little Big. Свою конкурсную песню они представят в ближайшее время.
Группа Little Big была создана еще в 2013 году в Санкт-Петербурге. Артисты снимали яркие взрывные клипы. Настоящим прорывом для Little Big стала песня Skibidi, клип на которую только на YouTube посмотрели уже 362 миллиона раз.
Движения из клипа превратились в настоящий флешмобом, тысячи людей снимали видео, танцую под песню Skibidi в самых разных местах.
Клип «Faradenza» посмотрели почти 200 миллионов раз.
А песня «I'm Ok» стала неофициальным гимном офисных сотрудников по всей России и за ее рубежом.
Напомним, Украину на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа Go_A.
Впрочем, поездка представителей Украины пока находится под угрозой срыва.
Недавно в соцсетях запустили фейк, что Россия отправит на «Евровидение» украинского певца Александра Панайотова.
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