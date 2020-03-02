Шоу-бизнес

Россию на "Евровидении" представит Little Big: их клипы взрывают интернет (видео)

Россия определилась с представителем на песенный конкурс «Евровидение-2020». В этом году от РФ в Роттердаме выступит группа Little Big. Свою конкурсную песню они представят в ближайшее время.

Группа Little Big была создана еще в 2013 году в Санкт-Петербурге. Артисты снимали яркие взрывные клипы. Настоящим прорывом для Little Big стала песня Skibidi, клип на которую только на YouTube посмотрели уже 362 миллиона раз.

Движения из клипа превратились в настоящий флешмобом, тысячи людей снимали видео, танцую под песню Skibidi в самых разных местах.

Клип «Faradenza» посмотрели почти 200 миллионов раз.

А песня «I'm Ok» стала неофициальным гимном офисных сотрудников по всей России и за ее рубежом.

Напомним, Украину на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа Go_A.

Впрочем, поездка представителей Украины пока находится под угрозой срыва.

Недавно в соцсетях запустили фейк, что Россия отправит на «Евровидение» украинского певца Александра Панайотова.

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