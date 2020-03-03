Нидерланды планировали отправить на Донбасс спецназ, чтобы забрать останки пассажиров рейса МН-17

Украина

После катастрофы рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года, который был сбит из российского «Бука», правительство Нидерландов готовило военную операцию — тысяча спецназовцев были готовы вылететь на территорию оккупированного Донбасса. Но в самый последний момент операция была отменена.

По данным Telegraaf, в кулуарах нидерландских властей тайно прорабатывался вариант военного вмешательства. В частности, с 20 июля в армейском штабе проходили встречи по планированию операции на Донбассе.

План заключался в том, чтобы тысяча военных 11 аэромобильной бригады вошла в район катастрофы MH17 с легким вооружением, которое бы помещалось в рюкзаках. Предполагалось, что они самостоятельно могли бы занять позиции и удерживать контроль над территорией площадью 35 квадратных километров. При этом нидерландские военные должны были обеспечить возможность работы следователей. Не исключено, что Австралия была готова тоже послать на Донбасс тысячу военных.

Подготовка началась 20 июля, ожидалось, что отряд будет готов к отправке в Украину через 48 часов, а окончательное решение должно было быть объявлено вечером 23 июля.

Для формирования бригады, многих военнослужащих отзывали из миссий в других странах. В частности, часть подразделения находилась на учениях в Португалии. Ее отозвали для участия в военной операции в Украине, однако пока они летели в Нидерланды, правительство приняло решение отменить операцию.

Уже во вторник, 22 июля, поезд с останками жертв авиакатастрофы прибыл из Тореза Донецкой области в Харьков. На следующий день первый самолет ВВС Нидерландов эвакуировал останки из Украины. На востоке Украины осталась судебно-медицинская экспертиза, Нидерланды в итоге решили направить сорок невооруженных полицейских.

Напомним, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из российского «БУКа» над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые причастны к транспортировке и боевому применению «БУКа», сбившего МН17. Трое из них россияне — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый — украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР». В СМИ пишут, что Харченко могли убить.

Один из подозреваемых, имя которого неизвестно, изъявил желание участвовать в судебном процессе и хочет, чтобы его защищала нидерландская юридическая фирма.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин катастрофы рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года.

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