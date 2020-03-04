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Массовое отравление газом под Винницей: госпитализированы 11 детей
В Винницкой области днем 3 марта газом отравились ученики одной из школ Могилева-Подольского. Ранее сообщалось, что в конце февраля в одесской школе разлили опасный химикат.
Об отравлении сообщили в областном отделении Нацполиции.
В результате инцидента за медицинской помощью обратились 18 школьников, из них 11 были госпитализированы.
«Днем в полицию поступила жалоба, что на одной из улиц города ощутимо резкий запах газа. Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, расположенного возле школы. Дети, которые находились рядом, получили отравления», — говорится в сообщении.
В результате отравления, госпитализированы в больницу подростков в возрасте 13 и 14 лет.
Газовый баллон правоохранители изъяли. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха).
Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года в Нижегородской области России зафиксировано массовое отравление школьников. По разным данным, пострадало от 29 до 43 детей. Также пострадал один взрослый.
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