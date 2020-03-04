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Украина

Штепа проиграла суд Геращенко

0:56 4 марта 2020 55
Неля Штепа
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Скандальная экс-мер Славянска Неля Штепа, которую недавно затроллили в супермаркете Киева, проиграла в суде первой инстанции народному депутату Ирине Геращенко.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook, показав соответствующее решение суда.

Она уточняет, что Штепа подавала против нее иск о защите чести и достоинства.

«Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы. Которая подала иск на меня о защите чести и достоинства», — пишет Ирина Геращенко.

Также народный избранник добавляет, что 17 марта состоится следующий суд, где против нее судятся экс-беркутовцы Амброськин, Тамтура и Зинченко, он также также о защите своей «чести и достоинства.

По словам Геращенко, экс-беркутовцы подали на нее в суд «за то, что наша команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками».

Напомним, что бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа подала в суд на тогдашнего первого вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко еще в 2018 году. Последняя тогда говорила, что этот иск является попыткой зятянуть процесс самой Штепы.

Как известно, Штепу задержали после освобождения Славянска и поместили в СИЗО, где она находилась до 20 сентября 2017 года. Затем меру пресечения изменили на домашний арест. «Необоснованное» пребывание в СИЗО адвокаты Штепы обжаловали в Европейском суде по правам человека и тот обязал Украину выплатить ей компенсацию в 3600 евро. На процессе в Украине женщина объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, а в плену ее били.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что слушание дела против Штепы началось в 2014 году и тянется до сих пор — с постоянным уже самоотводом судей по делу. В феврале Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела Нели Штепы в связи с неявкой двух свидетелей обвинения, которые заявили об угрозах в свой адрес.

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