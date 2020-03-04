"Лав-стори с бикини": Кендалл Дженнер показала соблазнительное тело в тесном купальнике

Шоу-бизнес

Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер решила, очевидно, сделать перерыв в своем напряженном графике и отдохнуть вдали от шумных городов и узких подиумов.

Как известно, молодая женщина, в отличие от своих подружек-сестер Джиджи и Беллы Хадид, не участвовала в Парижской неделе моды и проводит время где-то на берегу океана.

Тем не менее она, похоже, совершенно не жалеет об этом, так как может заняться любимым делом: примеркой тесных облегающих бикини.

А с одним из мини-купальников у сестры из клана Кардашьян, похоже, даже вышел небольшой роман.

«Me and this bikini: a love story», — подписала онa пост в Inastagam.

На снимках красотка демонстрирует прелести своей фигуры, прикрывая интимные места узкими полосками ткани, раскрашенной в цвета райских птиц.

Именно в этом «райском» купальнике Кендалл нежится на пляже, стоит в проеме дверей, ведущих к бассейну и томится в ожидании внимания спутников в ванной.

С учетом же того факта, что на всех фото Кендалл закрывает лицо шляпой или телефоном, ее хитрый замысел, очевидно, как раз состоит в том, чтобы не отвлекать внимание подписчиков своей красотой от бикини.

И задумка выдумщицы, похоже, удалось: в течение семи часов пост красавицы набрал почти семь миллионов лайков и восторженных комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «выдумщица» Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее.

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