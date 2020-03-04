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В ЕС приняли решение по санкциям против России
Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции против 175 россиян и 44 компаний за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Отметим, торговые и финансовые ограничения ЕС в отношении России продлены до 23 июня 2020 года.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.
«Послы Евросоюза продолжили визовый запрет и замораживание активов по 175 русским и сепаратистам + 44 субъектов хозяйствования на 6 месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. Решение должно быть утверждено министрами 12 марта», — написал журналист.
Напомним, «крымские» санкции против России были введены Европой в марте 2014 года и постоянно продлеваются. Кроме санкций для экономики, остаются в силе персональные санкции для 170 граждан и 44 компаний. Подсанкционным субъектам запрещено въезжать в ЕС, а все их европейские активы будут заморожены.
Российский президент был вынужден признать, что с 2014 года из-за европейских санкций экономика РФ недополучила 50 млрд долларов.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Экономические ограничения, которые были введены США против РФ в марте 2014, продолжат действовать после 6 марта 2020 года.
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