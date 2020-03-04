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В аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили американского фаната «Новороссии»: в сеть попали фото
В аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили гражданина США, у которого на чемодане был флаг несуществующей новороссии с надписью. Фото в Facebook опубликовал журналист и аналитик Игорь Соловей.
«Американец Рональд Годир (Ronald Goudier) выставляет напоказ свое увлечение „днр“ и „новороссией“. Куда и откуда он летел, пока непонятно», — написал Соловей.
По словам эксперта, в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что в оккупированном Донецке проходит конференция с названием «Диалог наций». И якобы делегация организации «Yes Califorhia», которая выступает за отделение Калифорнии от США, прибыла в Донецк.
Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, на сегодняшний день на оккупированном Донбассе уже не осталось сепаратистов. Там находятся люди, получившие российские паспорта и присягнувшие на верность России, а также вооруженные силы РФ.
Известный блогер, вынужденная переселенка из Луганской области, Олена Степова в своем блоге объяснила, почему Донбасс так легко отказался от Украины в пользу «русского мира».
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