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Стиль жизни

В винтажном платье на приеме и в старых сапогах — на прогулке: Кейт Миддлтон покоряет Ирландию (фото)

8:12 5 марта 2020 85
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон продолжает покорять Ирландию, куда они с мужем принцем Уильямом прибыли 3 марта с официальным визитом. Это их первая поездка в эту страну.

На состоявшийся в Музее литературы вечерний прием, который был дан во второй день пребывания пары в Ирландии, герцогиня Кембриджская оделась в яркое винтажное платье от Oscar de la Renta — цвета фуксии в черный горошек, украшенное эффектным воротником с рюшами. Наряд дополняли черные туфли, черный клатч и золотые серьги. Волосы, которые Кейт перед поездкой значительно укоротила, были собраны в небрежный хвост.

Ранее в этот же день герцог и герцогиня посетили ряд мероприятий — в том числе побывали в Национальном центре психического здоровья молодежи в Дублине, в жилом центре в графстве Килдэр, который опекает благотворительная организация Extern, а также на ферме в графстве Мит. После визита на ферму супруги совершили романтическую прогулку по живописным окрестностям. Кейт была в удобных сапогах от Penelope Chilvers, которые носит уже больше десяти лет, черных джинсах и куртке цвета хаки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма.

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