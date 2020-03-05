Политика

Закон о рынке земли и отставка Рябошапки: онлайн-трансляция заседания Рады 5 марта

В четверг, 5 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, повестка дня которого опубликована на официальном сайте парламента.

На заседании продолжится решение кадровых вопросов — инициировано рассмотрение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За его отставку уже собрали 180 подписей народных депутатов. Утром Рада продолжает рассмотрение рынка земли. Также будет рассмотрен ряд законопроектов и постановлений.

Напомним, на внеочередном заседании Рады 4 марта были произведены кадровые изменения в Кабмине, а также залушаны отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка в стране. За отставку старого состава Кабмина проголосовали 336 нардепов. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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